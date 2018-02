Praha chystá rekonstrukci Lapidária. Radní odsouhlasili dodavatele dokumentace

Budovu Lapidária, které se nachází v areálu holešovického Výstaviště, chce Praha zrekonstruovat. Radní schválili v tomto týdnu výběr dodavatele projektové dokumentace, kterým je VPÚ Deco Praha. Ta vypracuje dokumentaci za 23,6 milionu korun. Praha pak vypíše tendr na dodavatele stavby.

Objekt je v dezolátním stavu. Zadávací řízení na dodavatele projektové dokumentace začalo už v roce 2012. Pozdrželo se kvůli přípravě koncepce na přeměnu Výstaviště. Dodavateli by mělo trvat zajištění dokumentace maximálně pět roků od podpisu smlouvy.

Výstaviště v novém

Lapidárium spravuje Národní muzeum. Jsou zde asi dva tisíce předmětů, vystavených je 400. Návštěvníci zde najdou pozůstatky Krocíkovy kašny, či pilíř s Brunclíkem z Karlova mostu či torzo Mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí.

Hlavní město plánuje v dalších letech investovat do Výstaviště 48 milionů, které dá na tři projekty. Půjde o griloviště, bike par, které by měly být dokončené v červenci příštího roku. Přírodní koupaliště v říjnu 2019. V budoucnu by tu měl vzniknout prostor pro další atrakce a sportovní zóny. Plánuje se i dostavba repliky vyhořelého křídla Průmyslového paláce.