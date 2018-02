Praha chystá opravy 30 mostů a lávek ve velmi špatném technickém stavu

Pražský magistrát společně s Technickou správou komunikací (TSK) připravují rekonstrukci asi 30 mostů a lávek, které spadají do druhé nejhorší kategorie z hlediska technického stavu. Mezi nimi je např. Libeňský most, Palackého i Karlův most. Opravy u nich budou trvat déle. Pokud jde o menší rekonstrukce, ty by měly být hotové do dvou let. Dnes to uvedl náměstek Petr Dolínek.

včera 21:10 SDÍLEJ:

Z velkých mostů je na tom nejhůře ten Libeňský. Zde se čeká na pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury, zda je konstrukce kulturní památkou. Pak se město rozhodne, zda most zbourá a postaví nový či ho opraví. ČTĚTE TAKÉ: Na Libeňský most se tramvaje vrátí na začátku března. Auta stále mají útrum Špatný stav menších mostů a lávek Kromě toho se připravuje i oprava Hlávkova mostu. V případě Palackého mostu dokončuje TSK dokumentaci pro zadání celkové diagnostiky. Letos by se měly opravit mostní římsy. V případě Karlova mostu se plánují drobné opravy, pokračování oprav kleneb a pilířů je zatím v projektové přípravě. Z menších mostů a lávek jsou ve špatném technickém stavu most v Dolních Počernicích, u Hostivařského nádraží a v Třebonicích. Ve špatném stavu je i podjezd u hlavního nádraží a lávka v tramvajové smyčce Dlabačov. V tomto případě není rozhodnuto, zda bude lávka zbourána nebo rekonstruována. To má rozhodnout rada. ČTĚTE TAKÉ: Pražští zastupitelé budou o libeňském mostu jednat až v březnu Dopravní výbor schválil finance na opravy Technická správa připravuje i rekonstrukci dalších mostů, které jsou v kategorii pět ze sedmi, přičemž kategorie pět značí špatný stav, šest – velmi špatný stav a sedm – havarijní stav. Dopravní výbor také schválil peníze na opravy pro TSK ve výši 246 milionů. Financování se bude projednávat na dalším zasedání zastupitelstva. Dopravní výbor také zadal TSK vytvoření webové aplikace, která bude obsahovat informace o stavech mostů a přípravě projektů na jejich opravu. ČTĚTE TAKÉ: Pražští zastupitelé budou o libeňském mostu jednat až v březnu

Autor: Redakce