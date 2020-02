První městskou částí, na níž magistrát otestuje, zda je nápad funkční, bude už letos na jaře Praha 11. Elektronické zápisy budou mít zhruba stejný rozsah jako takzvané předzápisy, které už znají rodiče z Prahy 15 a používají je některé školky v Praze 7, 9 a 12. Hlavní výhoda je v tom, že není nutné přihlášku vyplňovat ručně. Rodiče doplní data do elektronického formuláře, pokud podávají více přihlášek, vyplní údaje jednou a formulář se odešle do tolika mateřinek, kolik si zvolí.

Podle magistrátního radního pro školství Víta Šimrala (Piráti) se lidé z jedenáctky nemusejí bát, že je kvůli této novince čeká nějaké složité zařizování. Potřeba nebude ani elektronický podpis.

„Registrace proběhne jednoduchým loginem přes e-mail. Na základě vyhodnocení kapacit školek a preferencí rodičů se vyřeší, kam dítě nastoupí, a samotný podpis žádosti proběhne ve školce, až tam rodič ponese všechny dokumenty, rodný list a podobně,“ vysvětlil Šimral.

Právě kvůli předkládání některých dokumentů zatím nelze digitalizovat kompletně celý zápis. Například část evidenčního listu, který je součástí přihlášky, totiž musí vyplnit pediatr. „Jednáme s ministerstvem školství, a pokud by šlo tuto agendu digitalizovat, tak budeme velmi rádi. Ale momentálně nám v tom brání zákonné normy,“ doplnil radní.

Snadno se zjistí, kde chybí místa

Praha 11 patří mezi větší pražské obvody, má zhruba 80 tisíc obyvatel a zřizuje 16 mateřských škol. Město si ji pro pilotní projekt vybralo proto, že podle radního Šimrala tamní odbor školství o digitalizaci velmi stojí. Radní jedenáctky Zuzana Ujhelyiová (Piráti), která má v gesci školství, vidí výhody v tom, že ředitelům školek ubude papírování a pro rodiče se přijímací řízení zjednoduší.

„Díky novému systému zároveň získáme okamžitý přehled o vytíženosti školek z pohledu počtu podaných přihlášek, a budeme tak moci reagovat případnou úpravou kapacit,“ zmínila Ujhelyiová.

Právě informace o tom, o které školky ve kterých lokalitách je mezi rodiči velký zájem a kde jsou naopak volná místa, chce jednodušeji získat i magistrát. „Toto nyní sbíráme poměrně náročně od odborů městských částí, a ty samotné to sbírají od mateřských škol. A když má městská část tolik školek jako Praha 11, tak už to zabere nějaké papírování,“ řekl Šimral.

Zapojí se i základní školy

Pokud se systém na Jižním Městě osvědčí, už příští rok by jej měly začít používat všechny školky zřizované městskými částmi v celé Praze.

Dalším krokem by pak mělo být rozšíření i na zápisy do základních škol. Neznamená to však, že by se úplně zrušila současná praxe, kdy se zápisu účastní i dítě a učitelé mají šanci doporučit odklad, pokud nejsou přesvědčeni, že je na školu zralé. Odpadl by ovšem problém s umělým nárůstem počtu zapisovaných dětí a vícenásobným přijetím stejného dítěte na několik škol.

„Rodiče chtějí, aby se jejich dítě dostalo na nejlepší školu, zápisů absolvují několik, a školy ani nevědí kolik, protože to ani nemohou vyžadovat. Při jednoduché registraci bychom znali preference rodičů a na základě toho bychom sestavovali kapacity u základních škol,“ popsal svůj plán radní.

Některé městské části zavádějí jako opatření proti vícenásobným přijetím zápisové lístky. Každé dítě má nárok jen na jeden, a ten odevzdá v preferované škole. Systém je zatím však dobrovolný, kvůli chybějícím zákonům jej nelze nařídit povinně.