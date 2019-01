Ve středu uplyne přesně 50 let od činu studenta Jana Palacha, který se v lednu 1969 na pražském Václavském náměstí upálil na protest proti politickým poměrům ve společnosti po vpádu okupačních vojsk v srpnu 1968. V hlavním městě se pod souhrnným názvem „Jan Palach – naše svědomí“ konají vzpomínkové akce na několika místech.

„Prostřednictvím těchto akcí si připomeneme významný čin Jana Palacha, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální,“ tvrdí Univerzita Karlova v pozvánce. Rodák ze Všetat, jenž by loni v srpnu oslavil sedmdesátiny, totiž studoval historii na Filosofické fakultě UK, což bylo jeho velkým přáním.

Ve středu v 9:30 program zahájí odhalení pamětní dlaždice na nádvoří Karolina, kde stála v den pohřbu rakev s Palachovými ostatky. Palach byl zapsán ke studiu také na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde představí až odpoledne v 15 hodin pamětní desku před žižkovskou budovou na náměstí W. Churchilla. K pietě se pochopitelně připojí celá akademická obec.

Z vrcholných politiků by se měl ve středu zapojit pouze předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je na pracovní cestě v Asii. „Nemůže se bohužel zúčastnit pietních akcí osobně. V zastoupení nechá položit květiny na pietní místo na Václavském náměstí a k Filozofické fakultě,“ sdělila ČTK vedoucí tiskového oddělení Strakovy akademie Vanesa Šandová. Věnec pošle také prezident Miloš Zeman, avšak hradní kancelář zatím váha nad konkrétním místem.

Následovat bude vernisáž palachovské výstavy na Václavském náměstí, na niž naváže kulturní a duchovní program, tradiční večerní pietní akt u pamětní desky na hlavní budově Filozofické fakulty UK a dále večerní panelová diskuse na stejném místě. Vzpomínkový den uzavře hudebně liturgický pořad Bohdana Mikoláška Ticho za Jana Palacha. Mikolášek před 50 lety reagoval na Palachovu smrt právě písní Ticho. Středeční koncert se koná v pražském kostele U Martina ve zdi, písničkáře doprovodí sbor Pražští pěvci a komorní orchestr.

Hledá se skaut z fotky! Mnozí skauti a skautky se přišli s Janem Palachem rozloučit s oddílem, jiní s rodinou. Rádi bychom po 50 letech našli tohoto chlapce, vzdávajícího úctu skautským pozdravem. Děkujeme za retweet. #skaut [Foto: Miloň Novotný, 19. ledna 1969] pic.twitter.com/36MHeZPV3i — #SKAUT (@czSKAUT) January 13, 2019

Na pietní shromáždění zve rovněž spolek Milion chvilek pro demokracii, který v minulosti pořádal protesty proti vládě Andreje Babiše (ANO) opřenou o komunisty. „Palachův apel na to, aby lidé nebyli lhostejní a bojovali za to, co má smysl, je nadčasový. Myslím, že právě to je poselství, které zůstává. Lhostejnosti se totiž skutečně bojím. Jestli na něco zajde naše demokracie, tak to nebude v první řadě na nějaké Babiše, Zemany či Okamury, ale na obyčejnou lidskou (tj. naši) lhostejnost a pasivitu,“ uvedl organizátor Matěj Minář.

Účastníci facebookové události „Jan Palach - 50 LET“ se plánují sejít v 18 hodin na Václavském náměstí, kousek od místa, kde se mladý muž polil benzínem, zapálil a od kašny se rozběhl směrem k Washingtonově ulici. Lidé se pak vydají na „tichý průvod se světly“ k Husově památníku na Staroměstském náměstí, kde v 19:30 akci zakončí.

Fake news o studeném ohni

O den později pořádá Univerzita Karlova mezinárodní konferenci „Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku” za účasti zástupců států, v nichž se obětovaly další „živé pochodně“. Jak uvádí tisková zpráva UK, akce společně pořádají projekt Mene Tekel, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta UK, Studentská rada FF UK, Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů a Ekumenická rada církví ČR za podpory hlavního města Prahy.

Podle pamětníků byl Palach psychicky naprosto v pořádku. Na první pohled hrůzným gestem chtěl docílit toho, aby byla v Československu zrušena cenzura a přestaly se vydávat Zprávy, periodický tisk tvořený sovětskými okupanty či komunistickými redaktory poplatnými Moskvě. Ačkoliv ve strašných bolestech tři dny na klinice popálenin v Legerově ulici umíral, měl radost z ohlasů části veřejnosti doma i v zahraničí. „Jendovi“ záleželo, aby jeho sebeupálení mělo dopad a smysl. Požadoval i generální stávku. Verzi o sebevraždě popřel i podle přijímacích dokumentů.

Jan Palach před smrtí

„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí.“

Vládní a stranické orgány samozřejmě ihned vytvářely - dnes bychom řekli „fake news“. Palach se podle oficiálního tisku připravil o život z nešťastné lásky, poslanec a člen ÚV KSČ Vilém Nový dokonce rozvíjel teorie o tom, že se student polil látkou, jež sice hoří, ale přitom nepálí. Podle soudruha Nového se na tom podíleli „pravicoví“ spisovatelé a publicisté - konkrétně Vladimír Škutina a Pavel Kohout, studentský představitel Lubomír Holeček, sportovec Emil Zátopek a šachista Luděk Pachman. Soudní proces je znám z trilogie Hořící keř. Advokátku Dagmar Burešovou, která zastupovala, Palachovu matku Libuši, vyznamenal nedávno slovenský prezident Andrej Kiska.

Neklamný důkaz o Palachově motivu však zajistila ve spolupráci s televizním redaktorem Vladimírem Tůmou psychiatrička Zdena Kmuníčková, která s popáleným mladíkem mluvila. Před lety se tehdejší konziliářka soudila s Českou televizí, která nařkla Kmuníčkovou z toho, že nahrála rozhovor pro potřeby tajné komunistické policie.

Mravní letargie a zapomínání národa

Tůma je totiž pod krycím jménem Vořech veden jako důvěrník Státní bezpečnosti. Soud však dal za pravdu lékařce, která před dvěma lety v rozhovoru pro DV TV uvedla, že Tůma s StB nespolupracoval. „Jsem o tom hluboce přesvědčena.“ Původní nahrávka se podle Kmuníčkové do rukou vyšetřovatelů nedostala.

Jan Palach zemřel 19. ledna 1969 - tři dny po svém činu. Československá společnost se krátce poté ovšem „normalizovala“. Vládnoucí představitelé poslušně plnili úkoly od sovětských pohlavárů a nastala šedivá 70. a 80. léta. Až na začátku roku 1989 takzvaný Palachův týden odstartoval události, které vedly až k listopadové revoluci a pádu režimu. Třicet let poté však roste vliv bývalých (i současných) komunistických kádrů, agentů StB či jejich potomků.

Slavný fotograf Tomki Němec před pár dny na sociální síti zveřejnil úvahu, kde upozornil na častou paušalizaci Palachova jednání na pouhý protest proti srpnovému vpádu vojsk Varšavské smlouvy. „To hlavní, proti čemu protestoval a na co chtěl poukázat, byla postupující mravní letargie a zapomínání českého národa,“ napsal fotograf, který považuje Palachův čin za hrdinství. „Ale sám sebe se ptám, jak by asi vnímal dnešní svět, náš mikrokosmos zvaný Česká republika. A jak by vnímal a reagoval na bohužel historicky stále se opakující postupující mravní letargii a zapomínání.“