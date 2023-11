Třeba město Chýně na Praze-západ už vyčerpalo všechny myslitelé úpravy vyžití školních prostor ke zřizování nových učeben do té míry, že zde v září zahájili už druhý školní rok v kontejnerové škole : ve výukových prostorách vytvořených z kontejnerů.

Ani tohle řešení nestačí, jak ukazuje právě příklad Chýně. Společně s městem Hostivice ležícím v těsném sousedství a řešícím stejný problém se zde proto rozhodli pro stavbu nové školy, která pojme 810 žáků; od prvňáků po deváťáky. Kmenových učeben tam bude 27; pro každý ročník tři třídy. Dále budoucí areál nabídne sedm jazykových učeben – a dalších jedenáct pro výuku odborných předmětů.

Škola sloužící dětem i dospělým

Tělocvičny budou v tomto velkém komplexu k dispozici hned dvě – plus ještě venkovní multifunkční hřiště. To přitom ještě nemusí být vše: podle slov starostky Chýně Anny Chvojkové (ESO Chýně), která je současně předsedkyní Svazku obcí Chýně–Hostivice, by se v budoucnu mohly stát součástí školy i fotbalový a atletický areál s tenisovými kurty. „Mimo dobu školního vyučování pak bude celý areál školy a sportovišť přístupný i veřejnosti měst Chýně a Hostivice,“ slibuje starostka, že nově vybudované prostory nemají zůstávat prázdné ani odpoledne a večer.

Nejhorší situace kapacit u mateřských i základních škol je v Praze 5, 6, 9 a 10

Jestliže ve středu 18. října došlo v Chýni poblíž konce Družstevní ulice k poklepání na základní kámen, znamenalo to vyvrcholení dlouhodobějších příprav. Této slavnosti se zúčastnili nejen starostka Chvojková a místostarosta Hostivice Marek Černoch (ODS) nebo zástupci zhotovitele a projektanta, ale nechyběli ani náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Martina Běťáková či radní Středočeského kraje pro školství Milan Vácha (STAN).

K úspěšnému začátku vlastní stavby se tak podařilo přivést přípravy, které se naplno rozběhly v roce 2021. Tehdy došlo na architektonickou soutěž, v níž vítězný návrh předložil ateliér ov architekti. Jeho osobnostmi jsou Jiří Opočenský a Štěpán Valouch, proslavení mimo jiné pracemi na apartmánových domech v Peci pod Sněžkou, cenami ověnčené rekonstrukci sídla sklářské firmy Lasvit v Novém Boru, na sportovní hale v Kolíně – a také na přípravě terminálu vysokorychlostní železnice v Nehvizdech.

Jako zhotovitel stavby pak bylo vybráno sdružení společností PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou a Metrostav DIZ. Náklady, které přesáhnou miliardu korun a s úhradou pomohou rozmanité dotace, se může podařit zaplatit jen díky masivnímu příspěvku od ministerstva školství. Ty převyšují tři čtvrtě miliardy: 757 milionů.

Přibývá obyvatel, s nimi i žáků

Jiné dlouhodobé řešení než vybudování nové školy se vzhledem ke stále rostoucímu počtu dětí nenabízelo. Sousedícím městům Chýně a Hostivice, ležícím od Ruzyně, Řep či Zličína prakticky na dohled, přinesla blízkost Prahy rozsáhlou developerskou výstavbu; zvláště v posledních deseti letech. To přináší nárůst počtu obyvatel – a tím pádem přibývá i žáků.

Ve Vysočanech se otevře nová základní škola. Na střeše bude mít i hřiště

„Před třemi lety proto začala Chýně řešit možnost výstavby druhé základní školy. Za účelem výstavby nové školy tak za podpory vedení obou měst vznikl Svazek obcí Chýně–Hostivice,“ vysvětluje Chvojková. S tím, že silně nedostačující kapacita škol v obou městech plus demografický vývoji a jeho prognózy byly jasným argumentem. Stejně jako poznatky, že se stejným problémem se potýkají i obce v okolí.

Sdružení obcí budujících svazkové školy není v okolí Prahy výjimkou jak v okrese Praha-západ, tak na Praze-východ.