Výskyt akutních respiračních infekcí, propočítaný z hlášení praktických lékařů a pediatrů, se tehdy v Praze přehoupl přes 500 pacientů na sto tisíc obyvatel. Dá se to označit za „normální“ stav; za nemocnost odpovídající běžným hodnotám pro toto roční období. Následně výskyt respiračních infekcí viditelně oslabil. Podle nejnovějších údajů, které jsou k dispozici za 41. týden (9. až 15. října) činila 481 onemocnění na sto tisíc obyvatel, informovala Marie Bílková z Hygienické stanice hl. m. Prahy. Pokles proti předchozímu týdnu vyčíslila na 14,1 procenta.

Hlavní město s přepočtenou nemocností 481 pacientů na sto ticích obyvatel však představuje celorepublikový unikát. Jiné regiony hlásí podstatně vyšší hodnoty. V okolním Středočeském kraji je to téměř dvojnásobek – 934 – a hned devět krajů v republice hlásí hodnotu přes tisíc. Dokonce nad 1,2 tisíce se vyšplhaly kraje Karlovarský (1278), Jihomoravský (1265) a Olomoucký (1230).

Jestliže se zvlášť sledují pacienti s klinickým obrazem chřipky – tedy s typickými chřipkovými příznaky – ti v hlavním městě měli na celkové nemocnosti podíl jen nepatrný: z oněch 481 přepočtených pacientů to byli jen tři. Celkově Bílková potvrzuje, že se v metropoli neděje nic mimořádného: „Hlášené počty nemocných odpovídají situaci v předchozích sezonách.“

Z pěti posledních sezon, počínaje obdobím 2019/2020, se ta letošní aktuálně jeví v řeči čísel jako druhá nejpříznivější. Nižší relativní nemocnost (tedy přepočtená na sto tisíc obyvatel) byla v Praze v polovině října jen v sezoně 202/2021 – tehdy se však uplatňovala přísná omezení v rámci boje proti šíření koronaviru.

O chřipkové epidemii se zpravidla hovoří od hranice 1600 případů na sto tisíc obyvatel; existují však i jiné vzorce.

V případě covidu-19 dosahuje nyní týdenní přehled v Praze na 30 pacientů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. V tomto týdnu bylo nejvíce nových pacientů prozatím hlášeno v pondělí 16. října, a to 103. V dalších dnech byly hodnoty dvouciferné a vesměs začínaly sedmičkou. Nejvyšší číslo patřilo čtvrtku: 78.

Také úmrtí s covidem jsou stále aktuální. Jen od počátku tohoto týdne jsou v Praze hlášena tři: jedno v úterý 17. října, dvě pak ve středu. O začátku října zatím 12. Zpravidla se jedná o pacienty se závažnými chronickými onemocněními, u nichž nákaza koronavirem nebyla primární příčinou smrti; mohla však přispět k oslabení organismu.

Hodně se nyní hovoří o očkování. Vakcínu proti covidu si v metropoli jen ve čtvrtek nechalo píchnout 2,1 tisíce lidí; přesně jich 19. října bylo v hlavním městě 2099. Dostupné je rovněž očkování proti chřipce. V obou případech platí, že vakcína negarantuje, že člověk neonemocní – v případě nákazy by však měla chránit před těžkým průběhem nemoci spojeným s život ohrožujícími komplikacemi. Proto je doporučována zvláště seniorům či lidem oslabeným chronickými onemocněními.

Akutní respirační infekce – nemocnost v Praze:

- Do 5 let: 1388 pacientů na sto tisíc obyvatel

- 6–14 let: 724 pacienti na sto tisíc obyvatel

- 15–24 let: 952 pacienti na sto tisíc obyvatel

- 25 – 64 let: 186 pacientů na sto tisíc obyvatel

- 65 let a více: 248 pacientů na sto tisíc obyvatel

Zdroj: hygienická stanice hl. m. Prahy; údaje za 41. kalendářní týden 2023