Aktuálním rozhodnutím zastupitelé reagovali na výsledek místního referenda, které se uskutečnilo 14. června. Díky účasti voličů je jeho výsledek pro obec závazný – a vyzněl jednoznačně: většina občanů si provozování hazardu na území obce nepřeje. Lidé žádají nejen vydání vyhlášky, ale i to, aby představitelé obce podnikli všemožné kroky k zamezení vniku dvou již chystaných kasin.

Občané se vyjádřili jasně, i když v březnu zástupci obce podepsali smlouvy o spolupráci se dvěma firmami provozujícími řetězce kasin – a společnosti Bonver Win i CEC Praha vzápětí začaly s přípravami týkajícími se konkrétních objektů. Právě tato skutečnost ostatně se stala podnětem ke konání místního referenda: poté, co vyšla najevo, vyvolala nelibost a rozhořčení řady místních.

Starosta Pavel Hrdlička bilancuje chrášťanské referendum o hazardu. | Video: Deník/Milan Holakovský

Vyhláška zakazující provozování her, které jsou definovány zákonem o hazardu, na celém území obce má platit hned po naplnění všech formalit. Tedy především: po patnáctidenním vyvěšení. Necelá stovka občanů se však nedozvěděla, jak se vyvíjejí jednání s investory – s oběma kasinářskými firmami.

Provozovatelé kasin se teprve ozvou

Podle očekávání by společnosti provozující kasina mohly po obci požadovat uhrazení vynaložených nákladů. Otazníkem však zůstává, s čím přijdou, jestliže stále existující smlouvy o spolupráci, v březnu podepsané na základě únorového usnesení zastupitelů, mimo jiné obsahují závazek, že obec po deset let nepřijme vyhlášku zakazující hazard (patrně však představují pouze deklaraci tehdejšího postoje představitelů obce shánějících pro Chrášťany peníze; bez toho, že by byla ve smlouvě definována sankce pro případ porušení). Podle předpokladů věc nyní přejde z politické roviny do té právnické.

Starosta Pavel Hrdlička (nez.) v úterý uvedl, že po referendu zatím došlo na první kontakty se smluvními partnery, které informoval o výsledku. Jejich reakce zatím obec nezná. „Oba zástupci nám řekli, že čekají na následek dnešního jednání – a že všechny další kroky musí probrat s vedením svých společností,“ řekl starosta. S tím, že zatím nelze říci, jaké další kroky to budou.

Neupřesnil je ani generální manažer z firmy Bonver Pavel Žák, který jednání zastupitelů s přijímáním protihazardní vyhlášky přijel osobně sledovat. Posadil se hned do první řady. Řekl, že vše se teprve bude analyzovat.

Generální manažer z firmy Bonver Pavel Žák zatím neřekne, jak se společnost postaví k zákazu hazardu v Chrášťanech. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Nevím, jak ta vyhláška vypadá; musíme se s ní seznámit. Máme také partnery, kteří jsou v rámci nějakého vztahu pronajímatele… Takže – nevíme, jak budeme reagovat,“ konstatoval. To uvedl v rámci jednání zastupitelstva. Obsáhlejší vyjádření po jeho skončení od něj Deník, Česká televize a Český rozhlas, jejichž zástupci byli na místě přítomni, nezískaly; Žák pouze zopakoval, že další postup se teprve bude řešit.

Dohlížet na zastupitele chce spolek

Na jednání zastupitelstva byl také představen nově vzniklý místní spolek – Chrášťany pro budoucnost. Vytvořilo ho pevné jádro nejhlasitějších odpůrců kasin. Členové spolku se chtějí aktivně zajímat o dění v obci včetně všech dokumentů souvisejících s kroky samosprávy. „Zatím je důvod řešit kasina; do budoucna chceme řešit i něco jiného,“ řekla Deníku členka spolku Yuliya Kucheriavenko. Upřesnila, že spolek má zatím sedm členů. To se ale zřejmě záhy změní: bezprostředně po zasedání zastupitelů se někteří z lidí sledujících jednání dotazovali na možnost přistoupení.

Yuliya Kucheriavenko přestavuje nový spolek, který se v Chrášťanech zrodil z odporu proti kasinům. | Video: Deník/Milan Holakovský

Témat „pro budoucnost“ Chrášťan se jistě najde dost. Na jednání zastupitelů vystoupilo několik občanů, z jejichž slov je patrné, že aktuálně je citelně pálí vznik nových hal s množstvím pracovníků, které mnozí z místních nevidí rádi. Mimo jiné zatěžují autobusy tak, že prý kvůli počtu nastupujících cestujících platících v hotovosti vzniká zpoždění a děti nedojedou včas do školy.

Místním také vadí spousta lidí nově procházejících „jejich“ ulicemi – třeba proto, že po nich zůstává nepořádek: například odhozené obaly od pití i slupky od banánů. Podle slov starosty Hrdličky se věci řeší: od nových odpadkových košů, které jsou už na cestě, po jednání o zřízení nových zastávek přímo u hal. Či o tom, že firmy, jež tam působí, by si mohly zajistit vlastní dopravu.