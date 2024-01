„Chvíli po oslovení je to bleskem uklizený,“ potěšil Ježek lidi, kteří na sociální síti sledují jeho profil. Vše rychle posunout ke zdárnému výsledku pomohlo pátrání, o kterém informoval téměř v on-line přenosu právě na sociální síti X.

Sám Ježek má k technologiím blízko. Vedle toho, že v Cholupicích provozuje ekologickou farmu, pracuje v oblasti IT – a mimo to je v internetovém prostředí známý i jako bloger píšící o počítačích, technice nebo vesmíru, stejně jako o přírodě. V souvislosti s objevem vysypané hromady ze staveniště spojil všechny tyto zkušenosti dohromady – a k tomu se ještě úspěšně stal detektivem. Na stopu zločinu proti přírodě se dostal až nečekaně rychle. A k nápravě to stačilo – byť přímého pachatele vlastně nezná.

Aktivní pomoc komunity

Poté, co na síti X zveřejnil fotky vysypaného odpadu ze staveniště a dvou nalezených účtenek – prosincové z restaurantu ve Strašnicích a tiketu ze sázkové kanceláře v areálu tržnice Sapa v Libuši z počátku ledna – vzedmula se vlna ohlasů. Další uživatelé se snažili radit, co udělat, aby se podařilo přijít pachateli na stopu. Některá doporučení vedla do slepé uličky, jiná však mířila přímo k cíli. „Rady komunity opravdu pomohly,“ potvrdil Ježek Deníku.

Uživatelé probírali možné souvislosti obou zveřejněných účtenek – a minimálně ta z restaurantu, tedy strašnická stopa, se ukázala jako skutečně horká. Sledující uživatelé upozornili, že od sklonku prosince je tento podnik uzavřen, slibuje brzké otevření s jiným konceptem – a tudíž se tam nyní pravděpodobně odehrává rekonstrukce. „Hodně pomohlo, že lidé poslali fotky interiéru ukazující, jak to tam vypadalo dřív,“ pochválil Ježek spolupráci komunity.

Pátraní je u konce. Farmařící ajťák našel původce stavební suti v přírodě

Stačil jediný pohled, aby se zdálo být jasno: suť vysypaná do krajiny Cholupicích nejspíš ještě na sklonku prosince bývala skutečně součástí strašnického interiéru. V té chvíli už jiní uživatelé potvrdili, že je skutečně třeba hledat mezi rekonstruovanými restauračními podniky. S tím, že suť na fotkách je nejspíš vybouraný výčep nebo bar: podařilo se totiž identifikovat i kus zcela charakteristické hadice představující součást výčepního zařízení.

Pátrání po firmě, která by ve Strašnicích mohla restaurant rekonstruovat, se sice malinko zadrhlo – nové postrčení kupředu ale opět přinesl nápad z řad komunity sledujících: mohlo by pomoci zavolat na recepci celého komplexu, jehož je strašnická restaurace součástí.

Trefa do černého! Tohle byl krok, který odstartoval neprodlené řešení. „Zavolal jsem správci budovy, odkázali mě na nějakou paní, té jsem poslal fotky sutě – a do dvou hodin to bylo uklizené, řekl Ježek Deníku, jak vše začalo osýpat během úterního odpoledne. „Vyklízení bylo strašně rychlé, takže ani neznám konkrétního viníka,“ konstatoval.

Ví jen to, že původní restaurace zavřela, prostory získal jiný nájemce, který začal s rekonstrukcí. A když se našel způsob, jak upozornit na problém se sutí vyvezenou do Cholupic, tahle informace se rychle dostala k těm správným uším… Přičemž jen spekulovat už Ježek může o tom, že ani stopa se sázkovým tiketem z vietnamské tržnice Sapa nemusela být marná. Tento areál je od Cholupic jen kousek – a restaurace ve Strašnicích prý po svém znovuotevření bude nabízet sushi a produkty asijského bistra. Tohle vše ale mohou být jen dohady a domněnky; nic víc.

„Jen doufám, že to ten člověk nevyhodí někde o kus dál,“ poznamenal Ježek. Věří ale, že to se nestane. Že udělat znovu totéž už si pachatel nedovolí – i díky tomu, jaký rozruch se mu podařilo rozpoutat na síti X. „Myslím, že tenhle stavební nepořádek už je docela ‚profláknutý‘ – a někdo by si toho všiml,“ míní.

Boj se skládkami je trvalý

Pro Davida Ježka, který se jako člověk v oblasti Cholupic zemědělsky hospodařící dostane i do různých málo navštěvovaných zákoutí i vysloveně odlehlých míst, nebyla aktuální akce s odstraněním sutě přivezené z Prahy 10 prvním bojem s odpadem odloženým ve zdejší přírodě. „Občas se objeví skládka, o níž sdílím informace na twitteru,“ řekl Deníku.

Stane se prý, že to přinese i neočekávaný ohlas. Jako v případě, kdy informoval o hromadě 20 pneumatik. „Druhý den jsem dostal zprávu, že jsou pryč,“ řekl Ježek Deníku. Pisatel sděloval, že i když s těmito gumami nikdy dřív neměl nic společného, prostě je odvezl k likvidaci – a nic za to nechce. „Jinak spolupracuji s Prahou 12, které to nahlásím – a radnice se postará o odstranění,“ poznamenal.