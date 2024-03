V případě místní předpovědi pro Komořany a dobu konání dne otevřených dveří nicméně předpověď, vytvořená s denním předstihem, vyšla přesně: v hodinách, kdy podle očekávání mělo sprchnout, skutečně pršelo. Že akci v sobotu 23. března provázelo „velice zajímavé počasí,“ potvrdila Deníku mluvčí ČHMÚ Monika Hrubalová. „Ráno svítilo sluníčko, potom se nám zatáhlo, pak byla bouřka, takže jsme mohli vidět různé projevy počasí,“ řekla Deníku.

O velikonočním týdnu nám počasí předvede, co umí, říká meteoroložka Honsová

Při čekání na chvíle, kdy opět nebudou potřebné deštníky, tak návštěvníci měli možnost prohlédnout si některé prezentace důkladněji. Nebo dále obhlížet kapli komořanského zámku, který je součástí zdejšího areálu ČHMÚ, a stručné představení místní historie. Vítaným útočištěm se však stala i jídelna meteorologů, která nabídla vcelku rozmanité občerstvení.

Stejné počasí s rozdílnými dopady

I různé meteorologické modely, jež vycházejí ze zcela identických dat, mohou dospívat k různým předpokladům o dalším vývoji. Neznamená to přitom, že jeden by byl „horší“, zatímco druhý „spolehlivější“. Jednou počasí spíše odpovídá prvnímu, zatímco jindy má jednoznačně navrch druhý. A vyslovit nějaké předpoklady či alespoň očekávání, co ním připraví letošní léto? Na to je zatím příliš brzy.

Možnost nahlédnout na centrální předpovědní pracoviště, jež v Komořanech působí, v sobotu využilo přes dva tisíce zvědavců. Návštěvnost prý byla určitě větší než při loňském pozvání k návštěvě pracoviště v Libuši. Dětí mohlo dorazit mezi 550 a 600. Takový je alespoň odhad vycházející z počtu rozdaných balonků.

Právě s početnou návštěvou rodin s dětmi organizátoři počítali. U jednotlivých stanovišť tak nechyběly hry, pokusy nebo i tvůrčí dílny; přinejmenším s malováním.

Různá měření týkající se vody představili zájemcům odborníci Českého hydrometeorologického ústavu v rámci dne otevřených dveří na pracovišti v Komořanech:

Zdroj: Milan Holakovský

Nechyběly však ani přednášky pro vážné zájemce z řad dospělých. Stejně jako poučení, že stejný meteorologický jev může někdy a někde vyvolat kalamitu, zatímco jinde projde zcela bez povšimnutí.

Typická jsou v této souvislosti slova Nohavicovy písně. „V Praze kalamita jak na Sibiři, tři centimetry sněhu – a u Muzea čtyři.“ Což skutečně běžně problém nebývá, avšak jiná je situace, když takové sněžení provází ve velkoměstě dopravní špičku. Rozdíly se objevují třeba i v případě, že v krátké době naprší dejme tomu 30 milimetrů srážek: pokud se to stane v Praze, bývají zatopeny podjezdy a i podchody, zato v otevřené krajině se to může odehrát zcela bez povšimnutí.

Při výkladu pomohl i Ferda Mravenec

Zájemci se mohli přesvědčit, že předpovídání počasí nebo třeba letecká meteorologie představují jen část úkolů ČHMÚ. Ústav má také specialisty zkoumající kvalitu ovzduší i vod, sleduje hydrologické poměry a jejich vývoj, měří sníh, sleduje vlivy počasí na šíření pylů, růst hub nebo aktivitu klíšťat… O tom všem informuje veřejnost na svých webových stránkách chmi.cz. Nechyběla však ani ukázka mobilního vybavení armádních meteorologů.

S velkou pozorností se vedle zařízení pro sledování počasí setkávaly zejména ukázky „u vody“ – na břehu Vltavy. Experti ČHMÚ tam představili rozmanitá hydrologická měření. Velkým tahákem se stala možnost vyzkoušet si ovládání vysílačkou řízeného člunu pro odběr vzorků na hladině.

Zkoumání kvality vody i za pomoci rozborů těl vodních živočichů představili zájemcům odborníci Českého hydrometeorologického ústavu v rámci dne otevřených dveří na pracovišti v Komořanech:

Zdroj: Milan Holakovský

Lákalo však také povídání o sledování kvality vody a její kontaminace prostřednictvím rozborů těl různých vodních organismů. Přičemž při představení chrostíků, potápníků, larev vážek či pijavic a další žoužele se skvěle uplatnily i obrázky ze Sekorovy Knížky Ferdy Mravence.

K častým otázkám také třeba patřilo, jak postupovat při nálezu spadlého meteorologického balonu. Samotný balon je určen pro jednorázové použití, takže po pádu se už neopravuje – meteorologové ale mají zájem o navrácení jím nesené nevelké jednotky s měřicí aparaturou. Pokud je někdo kontaktuje a informuje o nálezu, zašlou mu krabičku s již natištěnou adresou, kam stačí zařízení vložit a odnést na poštu (bez nutnosti platit poštovné). Odměna za zaslání je v řádu stokorun.

Jaké bude léto? To experti zatím neřeknou

Hrubalová Deníku potvrdila, že veřejnost má zájem především o informace k očekávanému počasí – a to nejen o výhled pro nejbližší dny. Leckdo by se nyní třeba rád dozvěděl, jaké asi bude jaro – a zda už lze něco vytušit také o charakteru letošního léta.

Jaké bude počasí letos v létě? Odchylku hlásí červenec, říká Dagmar Honsová

„Lidi to opravdu zajímá. My děláme předpovědi v krátkém cyklu, na den, na tři dny, na týden – a dlouhodobý výhled počasí, který je na měsíc,“ konstatovala mluvčí. Připomněla, že výhledům s větším předstihem – typicky na léto, na prázdniny, na Vánoce – se meteorologové vyhýbají, i když jsou žádané. „Zatím takové předpovědi neděláme,“ konstatovala mluvčí.

Připomněla, že přímo od ČHMÚ získávají aktuální údaje Česká televize a CNN Prima News. „Tam informace o počasí hlásí i naši meteorologové,“ konstatovala. Tématům kolem počasí se ale s oblibou věnují i další média – a pracují s různými zdroji; leckdy i s ne zrovna úplně odbornými překlady zahraničních materiálů (zejména v souvislosti s vývojem klimatu). Někdy se pak objeví i informace, s nimiž odborníci z Komořan či Libuše nesouhlasí. A stane se, že pak jim ještě lidé volají a věc s nimi chtějí řešit.

Srdce centrálního pracoviště pro předpověď počasí představil zájemcům den otevřených dveří na pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech:

Zdroj: Milan Holakovský

„Pokud někdo z novinářů nemá dost zdrojů, často se opře o tvrzení ‚meteorologové říkají‘; bez upřesnění, koho má na mysli – a lidé si to spojují s námi,“ poznamenala Hrubalová. To se podle jejích slov stalo například v souvislosti s tvrzením, jak „udeří bestie z východu“ a po náznacích jara ještě přinese návrat zimy. Čeští meteorologové ale o „bestii“ nehovořili, byť třeba zrovna neděle 24. března ukázala, že zima se skutečně ještě nevzdává.

Není také výjimkou, že se meteorologům ozvou lidé, kteří s nimi chtějí probírat konkrétní informace z mobilních aplikací zaměřených na počasí. Nebo se někdo ptá, proč v době, kdy byl ohlášen déšť, nepršelo v té a té lokalitě, ale až o kousek vedle. Případně sice pršelo, ale později. K tomu i mluvčí ČHMÚ zdůrazňuje: „Je to jen předpověď.“ A skutečně záleží na mnoha faktorech, jak se počasí nakonec vyvine.