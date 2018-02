Praha chce vyjednávat s majiteli budovy muzea a sbírek automobilů Praga

Hlavní město chce začít jednat s majiteli budovy muzea a sbírky vozů Praga ve středočeských Zbuzanech. Případná dohoda by měla být uzavřena v řadu týdnů. Médiím to dnes uvedl pražský radní Karel Grabein Procházka. Muzeum je od předloňska zavřeno a provází jej majetkové spory. Budova a sbírka mají totiž odlišné vlastníky. Ve sbírce je asi 70 vozů a asi 400 tisíc dalších předmětů.

Automobily zn. Praga v Automuzeu Emila Příhody. Ilustrační foto. Foto: Facebook Automuzeum Praga Emila Příhody

„Dnes jsme (radní hlavního města) vyjádřili souhlas s tím, aby hlavní město vstoupilo v jednání s majiteli nemovitosti i majitelem sbírky. Pokud by se podařilo vyjednat podmínky, za jakých by do toho bylo město schopno vstoupit, tak by převzalo objekt i sbírku," uvedl Procházka.

Spory o dědictví

Muzeum sídlí v částečně zrekonstruovaném statku. Původním vlastníkem byl Emil Příhoda, který areál daroval svému synovy. Po smrti původního vlastníka se rozhořel boj o dědictví a nemovitosti připadli třem dalším vlastníkům. Došlo k tomu, že se rozdělilo vlastnictví areálu a sbírky. Magistrátní úředníci budou jednat s majiteli objektu a synem Emila Příhody, kterému patří sbírka vozů a historické předměty. "Jednání zahájíme okamžitě," uvedl Procházka.

Kvůli sporům s majiteli pozemků, musí majitel sbírky vozy do září odvést. Statek by pak město nechalo zrekonstruovat. Jednání o převzetí sbírky městem začalo už v březnu. Podle primátorky Adriany Krnáčové měla být sbírka vozů umístěna v bývalé továrně Praga ve Vysočanech. "Lokalit bylo vytipováno více, ale nakonec se ukázalo, že žádné místo není dostatečně připraveno," uvedl Procházka.

Na kolik by přišla koupě muzea, zatím není jasné. Odhad hovoří o částce kolem 30 až 45 milionech. Budova je v současnosti odpojena od elektřiny a není vytápěná.Muzeum bylo založeno už v roce 1957. Veřejnosti se otevřelo v roce 2000. Sbírka obsahuje 70 automobilů a 400 tisíc předmětů, jako jsou knihy či technické plány.