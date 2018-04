Praha chce vyhlásit stavební uzávěru pro stavbu silničních okruhů

Hlavní město se chystá vyhlásit stavební uzávěru pro trasu silničních okruhů. Mohla by už platit od podzimu tohoto roku. Médiím to řekl šéf Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.

Uzávěra by měla zamezit výstavbě na trase vnitřního i vnějšího okruhu. Praha plánuje dostavět vnitřní okruh v úseku Vlasta mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy. Vnější okruh pak bude stavět stát a zatím není jasné, kdy budou oba okruhy dokončeny.

Lhůty v řádu měsíců

„Připraveny jsou podklady a seznam parcel. Teď se to musí projednat s dotčenými orgány. Lhůty na projednání jsou v řádu měsíců. Kdy bude vyhlášena, není jasné, pravděpodobně by to ale mohlo být ještě letos na podzim," řekl Boháč. „Uzávěry vznikají, aby v mezičase nevznikaly nevhodné stavby, které by mohly stavbu okruhů zkomplikovat," uvedl Boháč.

Stavební uzávěru vyhlašuje a ruší Rada hl. města a nemusí ji projednávat zastupitelstvo. Uzávěra bude projednána a schválena v rámci jednání o změně územního plánu. Městský (vnitřní okruh) je hotový v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem do Prahy 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou až k Barrandovskému mostu a Jižní spojce.