Praha plánuje posílení bezpečnostních opatření na frekventovaných místech metropole. Po Staroměstském náměstí se betonové zátarasy mohou objevit i na jiných místech. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka je ve hře i Karlův most. Ve středu o tom informoval server Idnes.cz.

Betonový zátaras na Staroměstském náměstí. | Foto: ČTK

„S policií připravujeme plán rozmístění zábran například při různých stupních ohrožení státu,“ potvrdil Dolínkova slova pro Idnes mluvčí magistrátu Vít Hofman. Kde se bariéry objeví, ale zatím není jasno. Podle Dolínka by jedním z těch míst mohl být právě Karlův most. Jedním dechem ovšem dodává, že by město při rozmisťování zátarasů, u této významné památky, nemělo zohledňovat jenom bezpečnost. „Nedovedu si představit, že by jednu z nejfotografovanějších památek města hyzdily žluté betonové bloky, stejné, jako jsou na Staroměstském náměstí. Musíme o tom ještě jednat,“uvedl pro MF Dnes Dolínek.

Incident u Karlova mostu

Připomeňme, že právě u Karlova mostu, se na konci září stal incident, kdy řidič autobusu vjel přímo na most mezi turisty. Je možné, že za tímto rozhodnutí stojí i tato kauza. Je ovšem pravda, že na malostranské straně mostu doposud chybí sloupek, který by bránil vjezdu vozidel. Řidič, který přehlédne či neuposlechne značku, může se rázem ocitnout na Karlově mostě mezi turisty. Sloupek odsud zmizel při povodních v roce 2013, aby na most mohla vjezd těžká technika, která pomáhala odstranit naplavené kmeny pod mostem.

Praha se už před nějakým časem rozhodla investovat do nových bezpečnostních kamer a bezpečnostního opatření v Pařížské ulici, kde by měly vzniknout nové výsuvné bariéry. Tzv. city bloky Praha krátkodobě umístila na Václavské náměstí, v době konání Birell Grand Prix Praha 2017.