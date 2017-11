Praha chce za předsedu TOP 09 Pospíšila, Schwarzenberg Lepše

Jiří Pospíšil se stal členem TOP 09 teprve minulý týden a už byl v Praze nominován na předsedu strany. Jiné návrhy nepadly. Čestný předseda strany Karel Schwarzenberg by si ale dovedl představit na tento post jiného kandidáta.

V sobotu rozhodl krajský sněm o nominaci Jiřího Pospíšila na předsedu strany. O jiném potenciálním kandidátovi delegáti nehlasovali. Sněm rozhodl i o dalších nominantech do vedení TOP 09. Post první místopředsedkyně bude obhajovat Markéta Pekarová Adamová. Nové celostátní vedení bude strana volit na sněmu koncem listopadu.

Zaměřil by se na komunální volby

„V momentě, kdy jsem získal nominaci na své domovské půdě, tak můžu veřejně říci, že se budu ucházet o post předsedy TOP 09,“ uvedl podle serveru České noviny Pospíšil. V tajném hlasování získal hlasy 77 procent delegátů, což je podle něj silný mandát. Kromě Prahy už získal podporu na severní a jižní Moravě a také v Královéhradeckém a Plzeňském kraji, uvedl.

Pokud by uspěl, chce se Pospíšil zaměřit na přípravu na komunální volby, které budou příští rok. „Pokud budu zvolen, tak budu chtít, abychom spolupracovali se stranami z pravého středu, to znamená primárně se STAN a KDU-ČSL,“ řekl. Tam, kde to bude vhodné, chce v komunálních volbách postupovat společně.

Lepš kandidaturu zváží

Jakub Lepš, místostarosta Prahy 11, by se v čele strany jejímu čestnému předsedovi Karlu Schwarzenbergovi zamlouval více. Kandidaturu sice nezískal, ale ještě může být nominován na celostranickém sněmu jiným členem strany. Svou případnou kandidaturu zváží.

Do předsednictva TOP 09 delegáti nominovali Tomáše Czernina a v případě, že nebude zvolena první místopředsedkyní, Markétu Pekarovou Adamovou. Nominaci do výkonného výboru získali předseda pražské buňky Martin Dlouhý a starosta Libuše Jiří Koubek.

Kalousek už s předsednictvím nepočítá

Kvůli volebnímu neúspěchu dosavadní šéf strany Miroslav Kalousek uvedl, že funkci předsedy už obhajovat nebude. V pátek oznámila kandidaturu na předsedkyni strany bývalá pražská radní Ludmila Štvánová.

TOP 09 v celé republice získala ve sněmovních volbách jen 5,31 procenta hlasů, zatímco při minulých volbách měla 11,99 procenta. Ve Sněmovně tím ztratila 19 mandátů a nyní má jen sedm poslanců. V Praze skončila TOP 09 čtvrtá s 12,64 procenta, v Praze 6 byla s více než 16 procenty třetí.