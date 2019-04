Podle dokumentu, který na pondělní schůzi radní vzali na vědomí, by Praha vlastnila polovinu a druhá půlka by zůstala společnosti ALS Investors. Ta je dceřinnou firmou realizátora stavby AR Delta, která na konci března změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. ALS Investors vznikla v polovině února letošního roku a má základní kapitál dva miliony korun.

Pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) má vypracovat do poloviny dubna návrh dalšího postupu. Magistrát by za podíl v Areálu ledových sportů zaplatil pět milionů korun a pak by musel následně vložit dalších 35 milionů stejně jako soukromý investor. Základní kapitál připravovaného sportovního centra by tak narostl na 72 milionů korun.

„Předpokládaná roční návštěvnost areálu je 170 000 až 230 000 diváků. Uskutečnit by se v něm mohlo každoročně až 180 organizovaných akcí. Součástí sportovního areálu budou dvě vnitřní ledové plochy a tři venkovní multifunkční sportoviště, bude bezbariérový a pro řidiče vznikne 67 parkovacích míst,“ uvedl web ČtiDoma.cz.

Areál ledových sportů na Jižní Městě by doplnil zhruba desítku zimních stadionů na území metropole. Bruslit a hrát hokej se dá třeba na Výstavšti, ve Vršovicích, na Smíchově, v Braníku nebo v Letňanech a nově rovněž ve Strašnicích. V roce 2011 město nechalo kvůli špatnému stavu zbourat památkově chráněný zimní stadion na Štvanici.