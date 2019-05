Michal Froněk a Jan Němeček z architektonického a designérského studia už získali od magistrátního Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) zakázku na podobu městského mobiliáře i přístřešků pro pražskou MHD. Kvůli koordinaci a návaznosti těchto dvou zakázek jim přiklepli radní bez soutěže další zhruba dvoumilionový kšeft.

„Dopravní označník a prostor zastávky neodmyslitelně patří k městské hromadné dopravě. Cokoliv, co se vyskytuje ve veřejném prostoru, nějakým způsobem působí na lidi. Ať už se jedná o dopravní stavbu nebo označník, vždy musíme myslet na to, aby výsledek vypadal pěkně a zapadal do svého okolí,“ uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) v tiskové zprávě magistrátu.

Digitální technologie pro zobrazování odjezdů v reálném čase

Na facebookové stránce Scheinherr dodal, že chce, aby zastávky využívaly digitální technologie, zapadaly do města a ladily s už vybraným designem zastávkového přístřešku a zábradlí. „Musí to zkrátka všechno společně pěkně opticky hrát,“ dodal radní pro dopravu.

Vybrané studio má tedy vzhledově sjednotit zastávky na území Prahy a Středočeského kraje, vytvořit nadčasový design označníků, zkvalitnit prostor zastávek (zlepšit průchodnost a odstranit bariéry) a použít digitální technologie pro zobrazování odjezdů v reálném čase. Nové zastávky Pražské integrované dopravy (PID) mají mít podle městské rady „reprezentativní vzhled současně s užitnou funkcí a snadnou údržbou za přiměřené finanční náklady“.

„Nicméně estetičnost není všechno. Důležitá je taky funkčnost, praktičnost a orientace na člověka. Nový prostor zastávek bude například bez reklam, které blokují výhled. Praha je moderní metropole 21. století a chce jít příkladem dalším městům. Tomu musí začít odpovídat technologie, které používá v rámci svého fungování,“ doplnil náměstek Scheinherr.