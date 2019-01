Praha chce mimosoudní vyrovnání a přesun záchranářů na Palmovku

Praha - Vedení hlavního města Prahy chce dosáhnout mimosoudního vyrovnání, které by vyřešilo složitou právní situaci kolem rozestavěného administrativního centra na Palmovce. Pokud budou jednání úspěšná, mohla by se pražská záchranná služba do budovy nastěhovat v roce 2018. V rozhovoru to řekl radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO). Záchranáři podle ředitele Petra Koloucha takovou možnost vítají. Roky plánované sídlo v Troji definitivně stát nebude.

Centrum Nová Palmovka. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ Michal Doležal

O budově na Palmovce, kterou původně jako radnici rozestavěla Praha 8, se jako o možném sídle záchranářů politici zmínili už několikrát. „Mohu říct, že je to hotová věc. Z mého pohledu se Palmovka jeví ze všech variant jako nejlepší řešení," řekl Procházka. „Samozřejmě ale bude záležet na tom, jak se nám podaří narovnat současnou právní situaci. Nicméně jednání už začala," doplnil radní. Praha chce být mediátorem sporu Stavbu centra za více než 1,1 miliardy korun schválila Praha 8 v roce 2010. Stavební firmě Metrostav dosud vyplatila asi polovinu částky. Práce ale před několika měsíci zastavily neshody mezi stavařem a radnicí. Praha chce být podle Procházky jako majitel pozemku mediátorem sporu. Kromě rozhodčího řízení se v jiném soudním procesu navíc rozhoduje o určení vlastnictví, tedy zda budova patří Praze nebo místní radnici. Záchranná služba sídlí v Korunní Budova by měla zabírat plochu o rozloze více než 16 tisíc metrů čtverečních. A záchranářům by vyhovovala. „S rozestavěnou budovou a jejími rozměry jsme se seznámili a jsme spokojeni," řekl Kolouch. „Je to pro nás konkrétní stavba, ne žádná chiméra, jako ostatní varianty," doplnil. Záchranná služba sídlí v Korunní ulici v nevyhovujících prostorech společně s městskou policií. Vedení města od roku 2005 plánovalo výstavbu nového sídla u výjezdu z tunelu Blanka v Troji. Plán ale zablokovala místní radnice. Kvůli záměru dokonce podala na město žalobu. Čtěte také: Soud nařídil Praze 8 zaplatit Metrostavu 19 milionů korun za radnici

Autor: ČTK