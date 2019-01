Praha - Z Malovanky v Praze 6 až ke stadionu na Strahově by mohla vést nová tramvajová trať. Praha si kvůli tomu aktuálně nechává zpracovat studii. O pokračování na Smíchov se ale neuvažuje. Tisíce studentů pravidelně od podzimu do začátku léta obývají rozlehlé koleje na vrchu Strahov.

Na nedaleká sportoviště pak každý týden míří stovky malých fotbalistů, atletů a dalších sportovců. Kopec ležící mezi Břevnovem a Smíchovem má však jeden dlouhodobý problém, kterým je špatná dopravní dostupnost. Cestující musí přestupovat na autobusy, které jsou navíc ve špičce přeplněné. Mnozí studenti tak pro cestu na kolej raději využívají lanovou dráhu z Malé Strany na Petřín.

V budoucnu by se však situace mohla zásadně změnit. Praha totiž uvažuje, že by navázala na stávající tramvajovou trať na Malovance, odkud by byly nově vedeny koleje Vaníčkovou ulicí do kopce až ke stadionu Strahov. Naopak s dalším pokračováním tramvajové trati dál na Smíchov se už nepočítá.

Prodloužení linky až na Strahov

„S dopravním podnikem jednáme o tom, že by se měla prodloužit tramvaj z Podbaby na Strahov. Hovořil jsem o tom s Prahou 6, v tuto chvíli se jedná o zpracování dokumentace a podobně," potvrdil záměr Pražskému deníku náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

V současnosti je teprve zpracovávána ověřovací studie, dopravní podnik proto zatím nechce mluvit o konkrétním termínu, kdy by mohla trať vzniknout. Než by se se samotnou stavbou vůbec začalo, bylo by nejprve nutné zařadit záměr do chystaného Metropolitního plánu, následně zpracovat projektovou dokumentaci a absolvovat územní řízení.

Šestka se snaží eliminovat autobusy

„Hlavní výhodu navrhovaného řešení spatřujeme v napojení dané lokality na kolejovou dopravu a především v přímém kolejovém propojení strahovských kolejí s vysokoškolským kampusem v oblasti Vítězného náměstí," sdělila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Plán z podobných důvodů vítá i radnice Prahy 6, na jejímž území by nová trať stála. „Prodloužení tramvajové tratě na Strahov Městská část Praha 6 jednoznačně podporuje. Důvodem je, že autobusy ze Strahova na Kulaťák v podstatě kopírují tramvajové koleje. Našim cílem je eliminovat autobusy, především v okolí Vítězného náměstí," vysvětlila mluvčí šestky Libuše Stoklásková.

Tramvaje zajedou do Suchdola

V posledních letech ožívají i další plány na prodloužení tramvajových tratí po celé metropoli. Obdobná ověřovací studie jako v případě Strahova byla zadána Institutem plánování a rozvoje Prahy i pro úsek z Podbaby do Suchdola. Podle dopravního podniku je hlavním důvodem kvalitnější a více ekologická doprava zejména pro tisíce studentů tamní zemědělské univerzity.

„Na rozdíl od tramvajové trati na Strahov, v tomto případě byly již nedávno zpracovány různé varianty. Vzhledem k extrémní složitosti dané lokality nebyla prozatím žádná definitivní varianta vybrána," podotkla mluvčí Řehková.

Kolik bude stát úsek v Šárce

Dalším záměrem, na kterém nyní Praha intenzivně pracuje, jsou dva kilometry kolejí, které mají propojit Modřany a Libuš. Až sto tramvají denně má každý den svézt cestující přes čtyři nové zastávky až ke smyčce u chystané stanice metra D.

Vůbec nejblíže realizaci je úsek z Divoké Šárky na Dědinu v Praze 6, stavět by se mělo začít v roce 2018. Na kolik trať s pěti zastávkami vyjde, není zatím jasné. Praha však bude žádat o peníze z evropských fondů.

Do Jesenice možná tramvají

Magistrát i dopravní podnik budou ještě o záměru jednat s místními obyvateli, část z nich proti prodloužení trati totiž v minulosti hlasitě protestovala. V budoucnosti by ale tramvaj nemusela končit jen na Dědině, projekt je připraven tak, že bude možné koleje protáhnout dále až na Letiště Václava Havla v Ruzyni.

Tramvaje by se v příštích letech mohli dočkat ještě obyvatelé Slivence, kam by trať nově vedla z Barrandova. Nedávno se začalo mluvit také o společném záměru hlavního města a Středočeského kraje zavést tramvajové koleje do Jesenice.

