Pražská integrovaná doprava i České dráhy od neděle 11. června pozmění částečně své jízdní řády. Některé linky a tratě čekají pouze dílčí a dočasné změny, jiné se mění nastálo.

Nové autobusy pro PID. | Foto: PID

Integrace PID se rozšíří na vlakové lince U14 z Rakovnicka až do Žatce. Na území Vlašimi a Votic budou nově všechny zastávky PID na znamení, některé středočeské zastávky budou mít nový název.

Pražská integrovaná doprava

K celostátním trvalým změnám dojde ve vybraných autobusových i vlakových linkách PID. Celkovou změnou projdou vlakové linky S98 (Benešov – Olbramovice - Sedlčany) a S99 (Benešov – Vlašim).

Vlaky Benešov – Vlašim mění celodenně časy odjezdů, na lince do Sedlčan se změní časy odjezdů vlaků v pracovní dny ráno a o víkendech dochází ke sjednocení všech odjezdů do pravidelného dvouhodinového taktu.

U autobusových linek dojde také k úpravě počtu spojů. Výrazného posílení se dočká víkendové spojení mezi Prahou a Slaným, Mladou Boleslaví a Jičínem a na lince z Nového Boru do Prahy.

Změny jednotlivých autobusových linek

388/389 zkrácení víkendového souhrnného intervalu v trase Praha – Slaný ze 120 na 60 minut 400 nové posilové víkendové zrychlené spoje Praha – Nový Bor (2 páry spojů v sobotu a 1 pár v neděli) 403 nový pár spojů v pracovní dny odpoledne do/z Prahy, zkrácení všech spojů o úsek na území Královéhradeckého kraje 412 posílení víkendového provozu o 3 páry spojů v sobotu a 2 páry v neděli 548 zrušení zastávky Zbiroh, Zámostí ve směru na Hořovice 589 zrušení 4 párů spojů v pracovní dny Hořešovice – Líský 592 zrušení 3 párů spojů v pracovní dny na území města Slaný 686 mezi Křenicí a Pacovem jede linka nově přes Březí, U křížku 713 omezení víkendového provozu v návaznosti na posílení linky 412 715 nový ranní spoj v pracovní dny Klášter Hradiště nad Jizerou – Mnichovo Hradiště (převod linky 738) 735 část spojů v pracovní dny nově nejede přes Rabakov 737 část spojů je nově zrychlena a nejede přes Hrdlořezy a Čistou 738 převod 1 ranního spoje na linku 715 759 zvýšení počtu spojů na závleku do místní části Zderadice městyse Maršovic 765 ve směru Sibřina se zřizuje zastávka Říčany, 5. května

Některé zastávky na území středočeského kraje budou mít nový název nebo se úplně zruší. Na kompletní seznam se můžete podívat zde.

České dráhy

V případě vlakové dopravy dojde ve většině regionů pouze k dílčím změnám. Na rozdíl od linek Pražské itegrované dopravy budou však jen dočasné. Pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů bude platit do 9. prosince 2023.

V Praze a Středočeském kraji se změny budou týkat linek na trati 222, 223, 210, 235 a 122.

Na základě požadavku Středočeského kraje dojde na trati 222 v úseku Benešov u Prahy - Vlašim ke změnám časů odjezdu většiny vlaků v pracovní dny. Vlaky v Benešově mají ráno rychlý přípoj na rychlík do Prahy, odpoledne jsou pak připraveny přípoje z Prahy. Tato změna vstoupí v platnost až od 15. června, do středy 14. června totiž zůstává v platnosti stávající výlukový řád.

Zdroj: Youtube

U trati 223 v úseku Benešov u Prahy - Sedlčany dojde ke změnám časových poloh vlaků. V ranní špičce pracovních dní až o 37 minut a o víkendech ve směru z Benešova do Sedlčan dojde k posunu o 60 minut. Cílem by mělo být zajištění lepší návaznosti rychlíků v Benešově.

K drobným časovým úpravám dojde o víkendech na trati 210 Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha pro zajištění lepších přípojů v Čerčanech. Vlak Os 9030 pojede v úseku Čerčany - Týnec nad Sázavou o 38 minut později, v úseku Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy o 28 minut později. Časové posunutí čeká i vlaky Os 9050 a Os 9070.

Změn se dočká i jízdní řád na trati 235 Kutná Hora hl. n. - Zruč nad Sázavou. K obnovení provozu spěšných vlaků z Prahy do Kutné Hory a zpět dojde 3. července po ukončení odklonu vlaků EC po trati přes Vysočinu. V souvislosti s tím bude upravena časová poloha vlaku Os 2456, který vyrazí ze zastávky Kutná Hora město do Kutná Hora hl. nádraží o 18 minut dříve. Tím vznikne přípoj na vlak Sp 1522 do Prahy. V pracovní dny dojde k zavedení nových vlaků Os 2462 a Os 2457.

Jízdní řád platný od 30. června bude na trati 122 Praha - Hostivice - Rudná u Prahy platit i nadále. Termín přesměrování vlaků ze stanice Praha-Smíchov severní nástupiště přes stanici Praha-Smíchov bude upřesněn dle harmonogramu Správy železnic.