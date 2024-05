Nedaleko Klínce u Prahy ve čtvrtek dopoledne začaly práce na vyprošťování dvou vozů po vlakové soupravě bez strojvůdce a cestujících, která tam minulý týden vykolejila. Provoz mezi Čisovicemi a Měchenicemi je od 8:00 přerušený, jezdí náhradní autobusy.

Vykolejení vlaku. | Video: Hasiči Správy želenic

Vše by mělo být hotovo do 18:00, kdy výluka končí. Možná se ale kvůli náročnosti prací prodlouží nebo se bude muset vyprošťování přerušit, řekl dnes ČTK na místě technik oprav lokomotiv Jan Bittner z Českých drah (ČD).

Na místě jsou kromě pracovníků Českých drah i hasiči ze Správy železnic. Kolem 9:45 přijel nehodový vlak s jeřábem, který bude převrácené vagony vyprošťovat. Jeden vykolejený vagon je schopný jízdy, druhý se musí odvézt na plošině. Pracovníci ČD musejí předtím vagony rozpojit.

Za vykolejení vlaku u Klínce může nejspíš lidská chyba, míní ministr Kupka

Prázdná souprava se minulý týden ve čtvrtek rozjela samovolně, po nehodě vagony skončily na boku a na střeše mimo koleje. Nikdo nebyl zraněn. Nehodový vlak Správy železnic vrátil už dříve hnací soupravu na koleje. Na místě zůstaly dva vagony, které musí odstranit dopravce.

"Dnes budeme vyprošťovat dva převrácené vozy ze čtvrteční výluky. Začne se tím, že sem přijede nehodový vlak s kolejovým jeřábem. Ukotví se do svahu, aby nedošlo k jeho převrácení v momentě, kdy bude zvedat břemeno," uvedl Bittner. Nehodový vlak je vybaven jeřábem a dalšími pěti technologickými vozy, kde jsou mimo jiné pumpy, řetězy, lana, podkladná dřeva a další pomůcky.

Zdroj: Hasiči Správy želenic

Vůz, který leží na boku, musejí pracovníci ČD převrátit na kola a umístit zpátky na koleje. Transportní vlak se dvěma lokomotivami ho poté odtáhne do stanice Čisovice. "Potom se ty dvě lokomotivy vrátí a pomocí řetězů a lan se vagon, který je na střeše, natáhne do místa, kde je teď vagon na boku, a náročnějším způsobem, ale principiálně velice podobně, se pokusíme vůz převrátit zpátky na kola a poté ho usadíme na plošinový vůz," popsal Bittner. Transportní vlak druhý vagon odveze také do Čisovic, kde ho čeká likvidace.

"V 18:00 musíme ukončit výluku, ale bychom byli rádi, kdybychom to stihli celé. Je možné, že se výluka prodlouží. Je náročné hlavně ukotvit jeřáb, jak je to v oblouku a převýšení," uvedl Bittner. Dodal, že teoreticky hrozí i přerušení prací a pokračování později, tomu se však budou snažit vyhnout.

U Mníšku se samovolně rozjel vlak bez strojvedoucího. Jel stovkou a vykolejil

Událost se stala ve čtvrtek ve 13:15 ve stanici Čisovice. Prázdná souprava ujela přes pět kilometrů. Dosáhla rychlosti 100 kilometrů v hodině a projela čtyři železniční přejezdy. Škodu vyšetřovatelé odhadli na 9,1 milionu korun. Trať byla do pátečního odpoledne mimo provoz. Policie se případem zabývá pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zjišťuje, zda šlo o technickou závadu, či selhání člověka. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v pondělí s odvoláním na předběžné závěry vyšetřovatelů řekl, že příčinou byla zřejmě lidská chyba. Vyšetřování vede i Drážní inspekce. Strojvůdce je mimo službu.