/FOTOGALERIE/ Poslední březnový den Česká pošta vyvěsila přesný seznam poboček, které se chystá zrušit. Dotkne se to tří set míst, z toho pětatřiceti v hlavním městě. Oslovení starostové dotčených radnic s krokem nesouhlasí a chtějí dál jednat.

Pošta. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Rušené pobočky pošta vybírala podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability jejich provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost zastávek městské hromadné dopravy.

„S rušením poboček, které pošta do poslední chvíle tajila a na žádný předchozí dotaz neposkytla relevantní informace, zásadně nesouhlasíme. Očekáváme, že co nejdříve dojde ke slibovanému jednání ze strany České pošty, na kterém budeme důrazně požadovat přehodnocení tohoto záměru. Rušení čtyř poboček v Praze 8 je prostě neakceptovatelné, vedení městské části Praha 8 s tím nebylo předem seznámeno a nemůže s ním souhlasit,“ odpověděl na dotaz Deníku starosta osmé městské části Ondřej Gros (ODS).

S jeho názorem souzní i radnice Prahy 4. Její obyvatelé přijdou o pět poboček, stejně jako Praha 6 nebo Praha 3. „Pro obyvatele Prahy 4 to není dobrá zpráva. Někde je sice poštovní úřad, který má být zrušen, v docházkové vzdálenosti od jiné pošty, která bude fungovat nadále, v některých lokalitách bohužel budou mít obyvatelé na poštu daleko, a to může být hlavně pro seniory problém,“ říká mluvčí radnice Jiří Bigas.

Problém pro seniory

Metropole přijde o nejvíc poboček v republice. Nepříjemnost to přinese především seniorům a seniorkám, kteří na poštu míří nejčastěji. Mladší ročníky často využívají datové schránky nebo jiné on-line prostředí, což jim pomáhá vyřizovat agendu z pohodlí domova. Tuto praxi ale část starší populace tak dobře neovládá.

Například v Praze 11 se změna dotkne jen dvou pošt. Jižní Město je ale známé koncentrací lidí z řad vyššího průměrného věku. Podle místních je krok právě kvůli nim nešikovný. „Zrušení pobočky v Opatovské mi nepřipadá příliš vhodné. Další pošta je daleko a je špatně dostupná městskou hromadnou dopravou. Přitom na poštu tu chodí především starší populace, pro kterou to bude nyní komplikace,“ potvrzuje obyvatel Jižního Města, který bydlí nedaleko.

Samotná Česká pošta změnu plánuje od 1. července, tedy na začátek letních prázdnin, kdy se metropole z části vyprázdní z důvodu odjezdu na dovolené. Ve svém vyjádření uvádí, že ke kroku přistoupit musela vzhledem k dlouhodobému trendu klesající poptávky po tradičních poštovních službách. Podle zveřejněných údajů se snížil zájem lidí za posledních pět let téměř o čtyřicet procent.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ říká pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Zbyde jedna pobočka

Podle zjištění Deníku nebyl plán konzultován ani ve třetí městské části. „Podle záměru České pošty by u nás na Trojce mělo být zrušeno pět poštovních poboček z celkových šesti. Nedokážu si představit, že městskou část, kde žije 80 tisíc obyvatel, bude obsluhovat jedna jediná kamenná pobočka. Výrazně se tím sníží komfort pro naše občany, s čímž zásadně nesouhlasím. Jakkoli lze pochopit ekonomické motivy České pošty, nemůžeme se spokojit se stavem, který by vedl v podstatě k ochromení tohoto druhu služeb v naší městské části,“ říká starosta Michal Vronský (TOP 09) a dodává, že záměr radnice nemohla předem připomínkovat a postup proto považuje za silně nekorektní a neférový, a to hlavně vůči svým obyvatelům.

"Osobně mi to vadí, protože na Jiřák jsem to měla pěšky tři minuty. Na Olšanskou už je to na auto. Ale zase tam tak často nechodím, takže to přežiji,“ říká obyvatelka Prahy 3.

Zástupci České pošty slibují, že starostům obcí a primátorům měst, ve kterých dojde ke zrušení poboček, osobně vysvětlí nastalou situaci. „Bereme za slovo pana ministra Rakušana, že je připraven jednat se starostou každé obce, které se škrty dotknou. V této věci připravíme pracovní skupinu, která bude jednat s Českou poštou a panem ministrem o případné redukci mediálně prezentovaného návrhu,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN).

„Rušení poboček samo o sobě není příjemné, ale buďme spravedliví a přiznejme si, že za to nemůže současná politická reprezentace. Zcela jednoznačně zaspaly předchozí vlády a jako vždy sama Česká pošta. Co udělali předchozí politické reprezentace s Českou poštou? Nic! Zkostnatělý podnik, který se změnil ve skanzen. A i ten už zchátral. Rušení poboček se dalo předpokládat a určitě bude pokračovat s rozvojem eGovrmentu. Žijeme v době, kdy si v eshopu objednáte zboží a druhý den si jej vyzvednete v boxu, který stojí ve větších městech na každém rohu a i na venkově se jejich pokrytí rapidně zvyšuje. Zarážející je, že s tím nepřišla Česká pošta (která má doručování jako hlavní náplň své práce), ale soukromé firmy. Česká pošta si nechala vzít monopol na doručovací služby. Jediné, co jí ještě zbývá je úřední doručování, které nikdo jiný dělat nemůže. No a na tom nevydělá. A proč se tohle všechno stalo? Myslím že je to hlavně proto, že stát obecně nedokáže nalákat, motivovat a ohodnotit schopné lidi. Proto ti, kteří vymysleli a zrealizovali během několika posledních let úspěšný byznys s doručovacími službami nesedí na poště či na ministerstvu, ale v soukromé společnosti," vyjádřil se k plánu další obyvatel Prahy 3 Jakub Ježek.

Počty zrušených pošt v jednotlivých městských částech



Praha 4 – ruší se 5 + Praha 11 (ruší se 2) ze 17

Praha 6 – ruší se 5 z 12

Praha 9 – ruší se 2 z 16

Praha 5 – ruší se 2 + 2 (Stodůlky) z 19

Praha 1 - ruší se 2 z 6

Praha 8 – ruší se 4 z 9

Praha 2 – ruší se 2 z 4

Praha 3 – ruší se 5 ze 6

Praha 10 – ruší se 4 z 14

Praha 7 - ruší se 0 ze 3



Zdroj: http://www.seznam-post.cz/ a https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/7819774/230331+ru%C5%A1en%C3%A9+pobo%C4%8Dky.xlsx/1bbc4bf9-fad6-1491-0678-d93e6186c623 Seznam zrušených poboček České pošty.