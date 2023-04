/FOTOGALERIE/ Zrušení několika poboček České pošty vzbudilo emotivní reakce. Pražany tento krok může omezit, pro některé to bude znamenat, že na pobočku pošty budou muset přejíždět i do jiné městské části. Najdou se ale i tací, kteří rozhodnutí chápou a tolik se jich nedotkne.

V Praze se zrušení bude týkat celkem 35 poboček. Místa pošta vybírala podle návštěvnosti, počtu uskutečněných transakcí a nebo podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou bezbariérový přístup nebo dostupnost MHD.

Podle některých obyvatel Prahy nebyly tyto požadavky vždy splněny a zrušení čeká pobočky s lepší přístupností městské hromadné dopravy nebo padlo rozhodnutí o zanechání jediné pobočky v městské části. Lidé tedy budou muset na poštu přejíždět i jinam.

Obavy také panují z vytíženosti pošt, které zrušení nečeká. Podle některých velký tlak a přeplnění nezvládají pobočky už teď, po omezení by situace mohla být ještě horší. Konkrétně na Jižním Městě by mohla nastat neúnosná situace, tam dojde ke zrušení dvou poboček ze tří.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky Česká pošta zruší v Praze

V Praze 11 by to znamenalo pro 80 tisíc obyvatel pouze dvě pošty. Sídliště na Jižním Městě je zároveň proslulé pro vyšší koncetraci občanů starší generace. Pro ty by zrušení představovalo obtížnější dostupnost zbývajících poboček, u kterých není vhodné spojení MHD.

S krokem České pošty nesouhlasí i pražští politici a radnice. Městská část Praha 3 uvedla, že chce vyvolat jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) kvůli zrušení pěti z celkem šesti poboček. Podle starosty Michala Vronského (TOP 09) by takovéto uzavření znamenalo naprosté ochromení tohoto druhu služeb v městské části.

Pražané sami upozorňují na konkrétní místa, kde omezení bude způsobovat problémy.

Ministr se k situaci vyjadřoval již dříve prostřednictvím svého twitterového účtu a sdělil, že s každým starostou bude Česká pošta mluvit. V případě, že vyplynou dosud nezjištěné okolnosti ohledně uzavřených poboček, je otevřen jednání o přehodnocení rozhodnutí.

Podle Rakušana v pondělí 3. dubna Česká pošta detailně popíše výběr a kritéria, podle kterých bylo o uzavření jednotlivých poboček rozhodnuto.

Rozhodnutí České pošty se ale setkalo i s pochopením. Zástupci mladší generace zmiňují fakt, že spoustu své agendy jsou schopni vyřešit elektronicky na internetu. Osobně do kamenné pobočky dochází jen zřídka kdy a se zavedením datové schránky naprostou většinu vyřídí z domova.

Zároveň lidé poukazují na fakt, že jsou rozšířené i alternativní metody zasílání a podobných služeb, které využívají více než služby České pošty.

Zrušené pobočky České pošty v Praze



Benkova 340/2, Chodov, 14900, Praha

Parléřova 681/8, Střešovice, 16900, Praha

Vaníčkova 1911/5, Břevnov, 16900, Praha

Horní Hrdlořezská 69/2, Hrdlořezy, 19000, Praha

Podolská 322/21, Podolí, 14700, Praha

Újezd 415/15, Malá Strana, 15000, Praha

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha

Čimická 780/61, Čimice, 18100, Praha

Bruselská 519/18, Vinohrady, 12000, Praha

Rabasova 1081/1, Krč, 14000, Praha

Kladenská 538/18, Vokovice, 16000, Praha

Koněvova 2496/223, Žižkov, 13000, Praha

Poděbradská 489/116, Hloubětín, 19800, Praha

náměstí Jiřího z Poděbrad 848/17, Vinohrady, 13000, Praha

Opatovská 874/25, Háje, 14900, Praha

U třešňovky 492/1, Kobylisy, 18200, Praha

Počernická 518/55, Malešice, 10800, Praha

U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800, Praha

Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000, Praha

Litevská 1282/1, Vršovice, 10000, Praha

Roháčova 263/23, Žižkov, 13000, Praha

U plynárny 757/6, Michle, 14000, Praha

Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000, Praha

Archeologická 2256/1, Stodůlky, 15500, Praha

Karolinská 654/2, Karlín, 18600, Praha

plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, 10200, Praha

Italská 384/3, Vinohrady, 12000, Praha

Jiskrova 750/5, Braník, 14700, Praha

Vyskočilova 1100/2, Michle, 14000, Praha

Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100, Praha

Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 13000, Praha

Vlastina 888/34, Ruzyně, 16100, Praha

Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha

Karlínské náměstí 145/1, Karlín, 18600, Praha

Kaprova 40/12, Staré Město, 11000, Praha



