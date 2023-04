Pražští starostové požadují setkání se zástupci pošty. Kvůli rušení poboček

ČTK

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sněm pražských starostů požaduje osobní setkání s představiteli České pošty (ČP) kvůli plánovanému rušení poboček. Setkání se má uskutečnit nejpozději do pátku 21. dubna. Starostové rovněž žádají vládu, aby do doby, než budou jednání ukončena, neschvalovala zamýšlený plán rušení poštovních poboček. Samotné ČP pak starostové vyčítají nedostatečnou komunikaci a opominutí řady faktorů při výběru poboček, které mají skončit. V pondělí 3. dubna to za sněm sdělila mluvčí Prahy 9 Hana Boříková.

Tisková konference České pošty k zrušení poboček. | Video: Deník/ Radek Cihla