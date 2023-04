/VIDEO, FOTOGALERIE/ Česká pošta odmítla možnost ponechat poštovní pobočku na Jarově, jak původně žádala Praha 3. Podle plánů České pošty tak v městské části od července zůstane pouze pobočka v Olšanské ulici, kde by však mělo dojít k navýšení počtu přepážek.

Tisková konference České pošty k zrušení poboček. | Video: Deník/ Radek Cihla

Městská část po České poště požadovala, aby ponechala v Praze 3 alespoň dvě ze současných šesti poboček - v ulici Olšanská, ale také tu na Jarově.

„Bylo poukázáno především na vysokou hustotu zalidnění a specifické složení obyvatelstva Prahy 3 s vysokým podílem seniorů a ciznců, kteří služeb České pošty hojně využívají," uvedl mluvčí městské části Jiří Hannich.

Česká pošta se rozhodla, že žádosti městské části nevyhoví a na jejím území ponechá pouze jednu pobočku v Olšanské ulici. Do konce roku by měly na pobočce vzniknout další dvě přepážky k současným jedenácti a to pro tzv. e-poštu.

„Zástupci České pošty se jednoznačně zaručili, že pobočka na Olšanské v pozměněném režimu, tedy se třinácti přepážkami, plnohodnotně pokryje potřeby obyvatel naší městské části. Za toto, jak se sami vyjádřili, přijímají plnou odpovědnost,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Městská část však nadále trvá na tom, že by poštovní kapacity na jejím území měly být vyšší. Opírá se v tomto o data, která předložila sama Česká pošta.

„Podle statistik České pošty občané v průměru využijí poštovní pobočku dvakrát do měsíce a na přepážce průměrně stráví tři minuty. Vezmeme-li v úvahu počet obyvatel Prahy 3 a současnou provozní dobu pobočky na Olšanské, vychází nám z toho, že místo plánovaných třinácti přepážek bude potřeba přibližně o deset více. Takto poměrně zásadní disproporci v budoucím fungování poštovních služeb pro naše občany ještě budeme chtít od České pošty vysvětlit,“ přibližuje starosta Vronský.

„Praha 3 proto plánuje další jednání s Českou poštou, k němuž by mělo dojít začátkem května," doplnil Hannich.

„Občané Prahy 3, mezi nimi řada seniorů, si zaslouží dostupné a kvalitní poštovní služby. Zůstáváme proto aktivní a budeme od České pošty chtít vědět, jaké nástroje konkrétně připraví, aby nedošlo k zahlcení pobočky na Olšanské. V úvahu přichází například on-line objednání na konkrétní čas, posílení doručovacích služeb domů apod. Se smysluplným řešením musí přijít Česká pošta a my jsme připraveni jí v tomto komunikačně pomoci, aby o případných podpůrných službách vědělo co nejvíce lidí,“ říká Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.

Městská část rovněž zvažuje, jak případně z vlastních zdrojů kompenzovat zaniklé kapacity České pošty.

Záměr zrušit v Praze 3 pět z celkem šesti poboček Česká pošta oznámila letošního 31. března. Městská část Praha 3 k tomuto vyslovila nesouhlas a bezprostředně o návrhu začala jednat.

Zrušené pobočky České pošty v Praze:



Benkova 340/2, Chodov, 14900, Praha

Parléřova 681/8, Střešovice, 16900, Praha

Vaníčkova 1911/5, Břevnov, 16900, Praha

Horní Hrdlořezská 69/2, Hrdlořezy, 19000, Praha

Podolská 322/21, Podolí, 14700, Praha

Újezd 415/15, Malá Strana, 15000, Praha

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha

Čimická 780/61, Čimice, 18100, Praha

Bruselská 519/18, Vinohrady, 12000, Praha

Rabasova 1081/1, Krč, 14000, Praha

Kladenská 538/18, Vokovice, 16000, Praha

Koněvova 2496/223, Žižkov, 13000, Praha

Poděbradská 489/116, Hloubětín, 19800, Praha

náměstí Jiřího z Poděbrad 848/17, Vinohrady, 13000, Praha

Opatovská 874/25, Háje, 14900, Praha

U třešňovky 492/1, Kobylisy, 18200, Praha

Počernická 518/55, Malešice, 10800, Praha

U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800, Praha

Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000, Praha

Litevská 1282/1, Vršovice, 10000, Praha

Roháčova 263/23, Žižkov, 13000, Praha

U plynárny 757/6, Michle, 14000, Praha

Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000, Praha

Archeologická 2256/1, Stodůlky, 15500, Praha

Karolinská 654/2, Karlín, 18600, Praha

plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, 10200, Praha

Italská 384/3, Vinohrady, 12000, Praha

Jiskrova 750/5, Braník, 14700, Praha

Vyskočilova 1100/2, Michle, 14000, Praha

Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100, Praha

Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 13000, Praha

Vlastina 888/34, Ruzyně, 16100, Praha

Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha

Karlínské náměstí 145/1, Karlín, 18600, Praha

Kaprova 40/12, Staré Město, 11000, Praha



Zdroj: Seznam zrušených poboček České pošty