Jednou ze zavřených poboček byla i pošta v ulici Opatovská u stanice metra Háje. Po místní pavlači stále prochází lidé, kteří o zavřené a vyprázdněné pobočce mluví. Do zdejší pošty se vcházelo právě z pavlače a po schodech nahoru, kde bylo několik okýnek pro klienty.

Zavřená pošta v ulici Opatovská | Video: Deník/Eliška Stodolová

Nyní jsou schody schované za zamknutou mříží a patro je prázdné. „Vadí mi to pořád. Kolem Hájů je velká kumulace lidí a z toho velké procento seniorů. Mezi nimi se o tom stále mluví, zvlášť když tudy prochází. Často chodí o holi a pobočka, která zůstala otevřená, je odtud poměrně daleko,“ uvedl na dotaz Deníku místní podnikatel.

Na zbylých pobočkách bývá fronta

On sám se vydává na vzdálenější pobočku jen zřídka. „Když mám něco uloženého na poště, musím jet několik stanic autobusem. Navíc tam bývá fronta, čekal jsem většinou kolem půl hodiny,“ dodal s tím, že se ho to naštěstí tolik nedotklo, protože jako podnikající musí mít ze zákona datovou schránku a většina korespondence mu chodí tam.

Otevřená pošta v ulici Podjavorinské na Praze 11 | Video: Deník/Eliška Stodolová

Metropole přišla o nejvíce poboček v republice. Zavřelo se pětatřicet pošt a na těch stále otevřených se od loňského července čeká výrazně delší dobu, než dříve. Vedení městských částí tehdy proti rušení pošt protestovalo, ale bezúspěšně. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni,“ zdůvodnil tehdy krok pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Pošta v Jindřišské omezila provoz

Některé ze stávajících poboček České pošty v Praze také změnily nebo omezily provoz. Nejvýraznější změna se uskutečnila u známé pobočky v Jindřišské ulici v centru Prahy, a to před necelými dvěma měsíci. „Od středy 1. května bude zrušen noční a nedělní provoz pobočky České pošty v Jindřišské ulici a dojde k úpravě sobotní otevírací doby. Nová otevírací doba bude od pondělí do pátku od 6:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 18:00,“ uvedla v dubnu letošního roku Česká pošta.

Ke změnám na pobočce v Jindřišské došlo podle zástupců České pošty z důvodu nízkého využití pošty v nočních hodinách, kdy mezi 22:00 a 6:00 bylo obslouženo minimum klientů. Podobně tomu bylo i během víkendů.

Právě klesající poptávka po službách pošty vedla k zavření poboček loňský rok. Trend, alespoň podle zástupců České pošty, tedy i nadále pokračuje.