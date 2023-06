Praha bude pokračovat v jednáních s Českou poštou o odkupu centrální poštovní pobočky v Jindřišské ulici a dalších budov, v případě prodeje však zřejmě budou moci podat nabídky i další zájemci. Město by pak dostalo možnost nejvyšší nabídku dorovnat. Na dnešním jednání zastupitelů to řekl pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) s odkazem na výsledky jednání se zástupci pošty z tohoto týdne. Pošta v poslední době uvedla, že plánuje prodej budovy v Jindřišské v elektronické aukci, což Praha odmítá.

Hlavní pošta v Praze. | Foto: Deník / Pavel Kopecký

Mluvčí pošty Matyáš Vitík minulý týden potvrdil, že v případě prodeje budovy v Jindřišské je v plánu elektronická aukce. "Česká pošta v současné době není ničím tlačena tento prodej uskutečnit v co nejkratší době. Budeme se rozhodovat podle naší ekonomické situace. Pokud by k prodeji došlo, bylo by to formou e-aukce, abychom za nemovitost získali maximální možnou cenu," řekl.

Tato informace zaskočila zástupce vedení metropole, kteří chtějí centrální pobočku a další budovy například v ulicích Moravská a Na Strži koupit napřímo za odhadní cenu. V tomto týdnu se uskutečnily dvě schůzky zástupců vedení města a pošty, podle Zábranského pošta s ohledem na ekonomickou situaci usiluje o co největší výnosy z prodeje budov. "Právníci České pošty velmi silně doporučují prodávat nemovitosti za nejvyšší možnou cenu," řekl.

Vedení Prahy protestuje proti záměru prodat sídlo pošty v Jindřišské v aukci

Dodal, že s ohledem na to vznikla předběžná dohoda, na jejímž základě budou pokračovat jednání o přímém odkupu, zároveň však budou moci nabídky podávat i další zájemci. Před samotným prodejem by město mohlo nejvyšší nabídku dorovnat. "Není to úplně ideální varianta, ale je to rozhodně lepší varianta než případná aukce," řekl radní. Dodal, že v případné otevřené aukce budovy v Jindřišské jsou šance Prahy na úspěch velmi nízké. Zastupitelé nicméně i tak budou dnes schvalovat, že se do ní v případě vypsání město zapojí.

Bod týkající se stavu jednání o odkupu na program prosadil předseda opozičního ANO Patrik Nacher, který navrhl usnesení o dvou částech. První, kterou zastupitelé schválili, pověřilo radu pokračovat v jednáních o odkupu. Na základě druhé části mělo vedení na poštu apelovat, aby přehodnotila počet rušených poboček v metropoli. Tento úkol zastupitelé neschválili.

Velký prodej poboček České pošty. V Praze se to může týkat i sídla v Jindřišské

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, letos to měly být až čtyři miliardy korun, proto musela sáhnout k úsporným opatřením. Pošta zaměstnává téměř 23.000 lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců.