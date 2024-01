Hospody se zdražením piva váhají. Některé zvedly cenu loni a bojí se o štamgasty

/VIDEO, FOTO/Od začátku ledna došlo na státem předem avizované zvednutí sazby DPH na točené pivo. Může za to přeřazení do vyšší daňové sazby – tedy z 10 do 21 procent. Některé pražské podniky už cenu za plzeň zvedly, a to v řádu korun. Jiné váhají a bojí se, zda jim další navýšení ceny piva neodradí i zbytek hostů.

Barreta kitchen - pivo | Video: Eliška Stodolová