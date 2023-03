Při výběru nájemního bytu v Praze rozhoduje lokalita, ve středních Čechách cena

/FOTOGALERIE/ Čím větší město, tím menší byty si tam lidé pronajímají. V Praze je tak pronajato výrazně více bytů do 59 metrů čtverečních než jednotek o výměře přesahující 60 metrů. Pronajmout si zařízený byt nebo alespoň částečně vybavený chtějí zejména mladí lidé do 25 let a lidé s vyšším vzděláním. Z hlediska lokality je tento požadavek nejzřetelnější v Praze.

Zcela zařízené nájemní byty se připravují v projektu AFI Karlín. | Foto: AFI Europe

Tyto a mnohé další údaje vyplynuly z průzkumu zaměřeného na nájemní bydlení, který na začátku letošního roku provedla společnost Creditas Real Estate. Zúčastnilo se ho 1050 respondentů žijících v nájmu napříč celou Českou republikou. Průzkum ukázal, že v průměru 82 procenta lidí bydlících v pronajatém domě či bytě tam plánuje zůstat dlouhodobě, pět a více let. Necelá polovina z nich přitom chce v nájmu žít trvale. V hlavním městě situace odpovídá celorepublikovému průměru – z pražských 82 procent hodlá 37,3 procenta respondentů v nájmu setrvat delší dobu, tedy nejméně pět let. Bezmála 45 procent dotázaných chce žít v nájmu také delší čas, v dlouhodobém horizontu však uvažuje o pořízení vlastní střechy nad hlavou. Velmi podobná situace panuje ve Středočeském kraji. To, že v nájemním bytě zůstane dlouho, případně natrvalo, předpokládá 33,6 procenta lidí. Přibližně 45 procent současných nájemníků by si ale rádo za nějaký čas pořídilo vlastní bydlení. Obyvatelé Horní ulice se nevzdávají. Spor o parkování pokračuje u soudu „V České republice žije většina lidí ve vlastním, pronájem využívá jen 22 procent z nich. V sousedním Německu či Rakousku je přitom toto číslo více než dvojnásobné,“ uvedl Jiří Vajner, ředitel Creditas Real Estate, a dodal, že většina nájemníků, 88 procent, bydlí v bytech. Dům má pronajatý pouze 12 procent lidí. U otázky, co je hlavním kritériem při výběru nájemního bytu, mohli respondenti v průzkumu označit více položek. Ukázalo se, že nejvýznamnější roli při výběru nájemního bytu hrají dva parametry - cena a lokalita. V Praze byla výše nájmu důležitá pro 81 procent respondentů, ve Středočeském kraji na ni kladlo důraz ještě o deset procent více dotázaných. Pro obyvatele hlavního města však byla nejdůležitější lokalita, tedy její občanská vybavenost, dopravní dostupnost a především snadná dosažitelnost zaměstnání. Zcela zásadní byla lokalita při výběru nájemního bytu v metropoli pro více než 90 procent dotázaných, což v průměru výrazně převýšilo ostatní kraje. Středočeši kladli hlavní důraz na místo a jeho dostupnost ve zhruba 82 procentech. Bydlení prodražují energie Ačkoli nájem tvoří významnou položku domácího rozpočtu, podle uvedeného průzkumu v uplynulých měsících v Česku nepředstavoval ani třetinu výdajů pro téměř 62 procent nájemníků. Výjimkou byla Praha, kde naopak více než 30 procent čistého příjmu dá na nájem 49,7 procenta domácností. Ve Středočeském kraji je to o něco méně - 42,2 procenta. Loňský rok nepřinesl ani výrazné plošné zvýšení nájmů. Z celorepublikového pohledu se 36 procentům dotázaných nájemné nezvýšilo vůbec, růst o pětinu a více deklaroval pouze každý desátý. Situace odpovídající tomuto průměru panovala i v hlavním městě, kde se nájemné v uplynulých měsících nezvedlo 37,5 procenta respondentů. Růst o 20 a více procent pak potvrdila desetina dotázaných. Obyvatelé Středočeského kraje na tom byli ještě lépe - ukázalo se, že zvýšení nájemného se nedotklo 44 procent lidí, kteří se průzkumu zúčastnili. Basilejské náměstí na Žižkově prošlo obnovou. Vzniká nová Parková čtvrť „Je to dáno tím, že se do stávajících smluv nepromítlo zdražení, které vidíme u bytů v aktuální nabídce. Výraznější zdražení nastalo u energií, kde čtyřem lidem z deseti vzrostly ceny o deset až pětadvacet procent, čtvrtině se tyto náklady zvýšily o více než pětadvacet procent,“ konstatoval Petr Dufek, hlavní ekonom skupiny Creditas. „Ale ačkoli náklady na bydlení tvoří v rodinném rozpočtu obyvatel České republiky výraznou položku, v platbách hypoték, nájmů i služeb jsme velmi zodpovědní. Podle Eurostatu jsme dokonce nejvíce disciplinovaní v rámci celé Unie,“ dodal Dufek. Autory průzkumu také zajímalo, zda by lidé v důsledku zvyšování cen bydlení uvažovali o stěhování do menšího či jinak levnějšího bytu. Ukázalo se, že v Praze o tom přemýšlí pouze necelá desetina nájemníků, na stěhování se sice nechystá, ale zároveň ho zcela nevylučuje 44,7 procenta dotázaných. Zhruba stejné množství, 46,6 procenta, se jen kvůli vyšším nákladům po jiném bytě poohlédnout nehodlá. Ve středních Čechách je situace v podstatě obdobná.

