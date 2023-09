OMV v ulici 5. května v pražských Nuslích nyní prodává litr benzinu za 41,50 a naftu za 40,90. Nejdražší z testovaných poboček vyšel MOL u Nákladového nádraží Žižkov, kde benzin i nafta stojí 41,90.

Ceny dál porostou

Současný růst cen na čerpacích stanicích je podle analytika XTB Jiřího Tylečka zejména důsledkem napjaté situace na trhu s ropou i s palivy. Jejich ceny na trhu v posledních týdnech skokově vzrostly kvůli nesouladu mezi globální nabídkou a poptávkou po surovině, který způsobují hlavně produkční omezení kartelu OPEC.

Situace na trhu s palivy bude pravděpodobně napjatá také v následujících týdnech, a to hlavně v případě nafty. „Růst ceny by dle modelu mohl dosáhnout až 70 haléřů na litr a cena benzínu by se mohla zvýšit o 20 až 30 haléřů," uvedl Tyleček s tím, že vliv podle něj bude mít především situace na trzích a také další vývoj české koruny vůči dolaru. „V případě korekce nebudou nárůsty cen na čerpacích stanicích tak výrazné," dodal.

Ceny pohonných hmot šplhají nahoru. Benzin zdražil o halíře, nafta i o koruny

Další zdražování, zejména pak u nafty, predikoval i šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. „Podobné zvýšení ceny nafty jistě ovlivní finanční plánování dopravních společností, pro které tvoří pohonné hmoty významnou nákladovou položku," připomněl. I přes současný růst cen je však podle něj nafta v Česku od jara druhá nejnižší ve srovnání s okolními zeměmi a Maďarskem.

Průměrná cena nafty v Česku po většinu letošního roku klesala. Svého minima dosáhla na konci května, kdy se pohybovala kolem 31 korun. Od té doby zdražuje, přičemž v polovině prázdnin růst cen zrychlil. Přispělo k tomu zvýšení spotřební daně z nafty od začátku srpna o 1,50 koruny za litr.

U benzinu je vývoj méně jednoznačný. Počátkem roku nejprve znatelně zdražil, takže počátkem února stál téměř 38 korun. Pak začal natural mírně zlevňovat, aby v dubnu přechodně zdražil opět až téměř k 37,90 koruny za litr. Posléze opět zlevnil, ale od konce května ceny rostou nebo stagnují.

1/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla Čerpací stanice AUTO JAROV Osiková 2, 130 00 Praha 3 2/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla TAM Autohof Uhříněveská, 252 43 Průhonice 3/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla Čerpací stanice AUTO JAROV Praha 3 - 11.8. 2023 4/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla Čerpací stanice AUTO JAROV Praha 3 - 18.8. 2023 5/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla MOL U Nákladového nádraží Praha 3 - 11.8. 2023 6/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla MOL U Nákladového nádraží Praha 3 - 18.8. 2023 7/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla TAM Autohof Uhříněveská, Průhonice - 11.8. 2023 8/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla TAM Autohof Uhříněveská, Průhonice - 18.8. 2023 9/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla OMV 5. května Praha 4 - Nusle - 18.8. 2023 10/10 Zdroj: Deník/Radek Cihla OMV 5. května Praha 4-Nusle - 11.8. 2023

Ceny benzinu a nafty v Praze (k úterý 26. září odpoledne):

benzin / nafta

-Čerpací stanice AUTO JAROV, Osiková ulice, Praha 3 – 40,90 / 40,90

-MOL u Nákladového nádraží Žižkov, Praha 3 – 41,90 / 41,90

-OMV, ulice 5. května, Praha 4 – Nusle – 41,50 / 40,90



Ceny benzinu a nafty v Praze (k pátku 18. srpna dopoledne):

-Čerpací stanice AUTO JAROV, Osiková ulice, Praha 3 – 39.90 / 38.50

-MOL u Nákladového nádraží Žižkov, Praha 3 – 40.90 / 38.90

-OMV, ulice 5. května, Praha 4 – Nusle – 40.90 / 39.90