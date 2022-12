Centrum provozuje hlavní město společně s Dětským fondem OSN (UNICEF) a náklady na jeho provoz se pohybují okolo 30 milionů korun. Předpokladem je, že pilotní provoz bude fungovat do konce roku 2022. Od začátku příštího roku by měl navázat plný provoz, který by zajišťovalo celkem 40 pracovníků a přibližně 10 tlumočníků. Nové centrum by mělo následně fungovat minimálně do konce roku 2023.