Od těch z okolních prodejen se ale liší: široko daleko jsou k dostání jen zde; jinde v okolí je nemají. Jde totiž o regionální produkty středočeských výrobců. Mezi zbožím od prozatím dvou desítek dodavatelů nechybí ani kosmetika, bylinkové čaje, sirupy, džemy nebo med. Až se ochladí, přibudou také čokolády, pro něž by za současného počasí bylo obtížné vytvořit vhodné skladovací podmínky, připomněl ředitel SCCR Jakub Kulhánek..

Zboží osvědčené a oceněné

Výběr produktů pro středočeský obchod, který od dodavatelů nenakoupil zásoby na sklad, ale uzavřel s nimi smlouvy o komisním prodeji, vycházel z toho, že je žádoucí nabídnout již osvědčené věci.

S mnoha středočeskými produkty nabízenými novou prodejnou v pražské Husově ulici má hejtmanka Petra Pecková osobní zkušenost – nebo o nich alespoň ví. | Video: Deník/Milan Holakovský

„Vybírali jsme je na základě doporučení jednotlivých oblastních destinačních organizací a krajského úřadu, kdy jsme upřednostňovali držitele certifikace Regionální produkt a podobných ocenění,“ připomněl Kulhánek. Zároveň bylo vybíráno zboží, které je sice trvanlivé, ale lze snadno zkonzumovat ještě během pobytu v Praze – anebo si je turisté mohou pohodlně odvézt domů (a to i v případě, že cestují s nízkonákladovými leteckými společnostmi, které mají poměrně přísné požadavky a omezení velikosti zavazadel). Většinou se také nejedná o obzvlášť křehké věci.

Na otázku Deníku, zda se sem mohou dostat i výrobky učilišť zřizovaných Středočeským krajem, hejtmanka Petra Pecková (STAN) zavrtěla hlavou. Nápad připravit takovou nabídku by se jí zamlouval – ale někde v jiných prostorách.

„Dělají krásné věci,“ připustila – upozornila ale na to, že jich je velký počet a šíře nabídky by byla opravdu hodně rozmanitá. Sem do Husovky by si nicméně jednu položku z této kategorie přála doplnit: oceňované víno z produkce školního statku.

Citlivý přístup k památce

Modernizaci, kdy samotné práce na rekonstrukci trvaly od května do současné doby, ovlivnil fakt, že SCCR sídlí v památkově chráněných objektech. Uvedl to architekt Peter Sticzay-Gromsky ze studia Grido, architektura a design, který podobu proměny navrhl.

„Stěny a stropy zůstaly netknuté,“ ujišťuje a připomíná, že nynější koncept staví na plasticitě klenební soustavy s pozůstatky raně novověkých fresek. Za jediný „zásadnější zásah“ označil otevření novodobé výlohy v Husově ulici, kde vznikl samostatný vstup do části interiéru s prodejnou regionálních výrobků.

Jak byly vybírány produkty pro novou středočeskou prodejnu „suvenýrů“ v centru Prahy, vysvětlují hejtmanka Petra Pecková a ředitel krajské turistické centrály Jakub Kulhánek. | Video: Deník/Milan Holakovský

Za největší lákadlo pro vstup dovnitř Sticzay-Gromsky považuje samotný maximálně zprůhledněný a dobře nasvětlený interiér. O lidi totiž v okolí není noze. Husova ulice bývá s výjimkou časných ranních hodin turisty zaplněna – až tam někdy „není k hnutí“ – a Karlova snad ještě víc.