Obchvat je v plánech města téměř 100 let, řekl starosta Josef Pátek (ODS). Podle Josefa Holka z krajského úřadu se předběžně počítá s investicí ve výši zhruba 200 milionů korun.

„V sedmdesátých letech se postavila první etapa Lázně Toušeň – Čelákovice, Masarykova ulice. Od té doby se nedařilo zajistit pokračování. Posledních 12 let je obchvat prioritou a začali jsme na stavbu tlačit a pomáhat v přípravě,“ řekl Pátek.

Do výkupu pozemků podle něj město investovalo přes deset milionů korun, část pozemků vykupuje také kraj. Kromě odvedení dopravy z centra má obchvat pomoci rozvoji bytové zástavby v lokalitě Krátká Linva.

Stavební práce na obchvatu navážou na modernizaci šestikilometrového úseku železniční trati z Mstětic do Čelákovic, se kterou minulý týden začala Správa železnic. „Už v průběhu stavby přeložky železniční tratě se bude stavět přemostění železnice, to už je součást obchvatu, a jakmile půjde železnice do nové stopy, začne stavba obchvatu,“ řekl Pátek.

Podle Holka Středočeský kraj v listopadu podal žádost o hlavní stavební povolení a dokončuje výkup pozemků. „Pokud proběhne stavební řízení bez komplikací a podaří se vykoupit všechny pozemky, lze předpokládat dokončení investorské přípravy v průběhu roku 2023 s tím, že tendr na zhotovitele by bylo možné vypsat v průběhu třetího až čtvrtého kvartálu roku 2023,“ řekl.

Téměř dva kilometry dlouhý obchvat míjí Šibeniční vrch a pokračuje směrem k benzinové stanici na kraji Čelákovic směrem na Mochov. Součástí stavebních prací má být i obchvat Cihelny a nová okružní křižovatka v Záluží.