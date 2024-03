V nemocnicích se mimo jiné provádí totální endoprotéza, což je chirurgický zákrok, při kterém se nahrazují poškozené nebo nemocné kloubní struktury umělými implantáty. Tento postup se nejčastěji vztahuje na totální endoprotézu kloubů, obvykle kolenního nebo kyčelního kloubu.

Nová řada kardiostimulátorů dává naději dalším pacientům s onemocněním srdce

Zatímco na operaci pacienti většinou čekají několik měsíců, na atroskopické výkony, které lékaři provádí pomocí tenké trubice vybavené optickým systémem, je čekací lhůta pouze v řádu týdnů.

Artroskop umožňuje lékařům provádět diagnostiku a chirurgické zákroky na vnitřní struktury kloubů s minimálním chirurgickým zákrokem. Tato metoda je k pacientovi šetrnější, protože vyžaduje menší řezy a obvykle má rychlejší dobu rekonvalescence.

Výměna kloubu za čtyři nebo osmnáct měsíců

Čekací doby na zákroky se různí podle jednotlivých pražských nemocnic. „Artroskopické výkony jsme schopni provést do dvou až tří týdnů od návštěvy pacienta v naší ambulanci, totální endoprotézy kyčelních, kolenních a ramenních kloubů do čtyř měsíců a ostatní plánované výkony do jednoho až dvou měsíců,“ vyjmenovává primář ortopedie v nemocnici Na Františku Miroslav Sinkule.

Podle nemocnice jsou právě tyto operace na ortopedickém oddělení nejžádanější. „Mezi nejčastěji prováděné artroskopické výkony patří operace ramenního, loketního, hlezenního a kolenního kloubu, zejména pak ošetření menisků, plastiky zkřížených vazů a rekonstrukce chrupavky. Tyto zákroky jsou prováděny rovněž miniinvazivně v rámci jednodenní péče,“ uvádí mluvčí nemocnice Lucie Krausová s tím, že čekací doby se jim od letoška povedlo zkrátit.

Podle údajů ostatních nemocnic si pacienti na odděleních počkají na zákrok různou dobu. Ve FN Motol je odhadovaná čekací doba na totální endoprotézu 9 až 12 měsíců. V nemocnici Královské Vinohrady je to dokonce 16 až 18 měsíců.

Čekací doby jsou jen orientační

Nemocnice ale upozorňují, že čekací doby jsou pouze odhadem a můžou se lišit. „Informace o délce čekací doby na vybrané neakutní zdravotnické úkony patří ke standardním údajům, které pomáhají orientaci pacienta v relativně komplikovaném světě poskytovatelů zdravotnických služeb a pomáhají se připravit v profesním a osobním životě na určitý výpadek z obvyklého rytmu života. Informace o délce čekací doby je ovlivněna několika důležitými faktory,“ vysvětlují zástupci vinohradské nemocnice s tím, že vliv na „čekačky“ mají i nahodilé počty urgentních operací a kapacity pracovišť.

Kratší dobu si počkají většinou pacienti, kteří potřebují operaci na urologické nebo oční klinice. Relativně krátkou dobu trvá přijít na řadu s operací šedého zákalu, tzv. operace katarakty. Ve VFN to trvá 4 až 5 týdnů.

V Ústřední vojenské nemocnici a v nemocnici Na Homolce přijde pacient se stejnou obtíží na řadu do dvou měsíců. Vždy ale záleží na druhu zákroku a specifickém problému. Odhadované čekací doby nemocnice zpravidla zveřejňují na svých webech.