Kromě analytické části, prezentující informace o vývoji bydlení v našem hlavním městě, mohou návštěvníci nahlédnout i do pražských domácností a k rozmanitosti výstavy přispět také svými fotkami.

„Vyzvali jsme veřejnost, aby na sociálních sítích sdílela fotografie svých domovů pod hashtagem#TadyBydlimJa a ukázala, jak bydlí. Součástí výstavy se tak může stát opravdu každý,“ uvedl Štěpán Bärtl, vedoucí CAMPu.

Hledá se lék na krizi bydlení

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připomněl, že už delší dobu se v Praze mluví o krizi bydlení. „Proto jsme se rozhodli zaměřit právě na výstavbu nových bytů a domů. Ukázat, kde a co se na území metropole staví, jak se vyvíjejí ceny nemovitostí a co může město udělat pro to, aby v Praze byl dostatek bydlení jak pro současné, tak budoucí obyvatele,“ přiblížil ideový záměr výstavy.

Recepty na to, jak by bylo možné aktuální nepříznivý stav panující na poli bydlení v metropoli zvrátit, hledala Strategie rozvoje bydlení, pod níž je jako autor podepsán právě Institut plánování a rozvoje. Magistrátem byla schválena v loňském roce. Řešení tato strategie, podle níž by mělo každý rok v Praze vzniknout devět tisíc nových bytů, mimo jiné spatřuje v obecní výstavbě.

Mladí umělci vyzdobili unijní budovy v Bruselu. Nyní svá díla vystavují v Praze

„Praze dlouho chyběla sebevědomá bytová politika. Přednost dostávaly pouze soukromé zájmy, trh a razantní privatizace v devadesátých letech. Obecní bytový fond se zmenšil ze 194 tisíc jednotek v roce 1991 na pouhou pětinu. Městské části navíc s byty zacházely rozdílně,“ popsal situaci uplynulých let Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Krizi bydlení by podle něj mohla pomoci vyřešit Pražská developerská společnost (PDS), která by měla v hlavním městě znovu nastartovat obecní výstavbu. Na PDS již bylo převedeno více než 600 tisíc metrů čtverečních pozemků, na kterých by v horizontu pěti až deseti let mohlo vzniknout šest až osm tisíc nových bytů. Otázkou zatím ale zůstává, kdo - jaký subjekt - bude tyto byty stavět.

Nejen suchá čísla

Údaje, které návštěvníci najdou v expozici, popisují současný stav bydlení. Datovou část výstavy pak doplňuje audiovizuální esej o současné podobě bydlení – Domy, byty, lidi.

Z materiálu fotografa Vojtěcha Veškrny, který na svých fotografiích zachytil různé domovy obyvatel Prahy, ji připravili Eugen Liška s Martinem Vronským. Ke zhlédnutí jsou zde například půdní vestavby s výhledem na centrum města, byty v panelácích i bezdomovecká nocležiště.

Praha podpořila film s Keanu Reevesem a Anou de Armas. I snímek Jiřího Mádla

Součástí expozice je také pohovka o velikosti nejmenšího pražského bytu, kterou navrhl architekt Benedikt Markel. Koberec na stejné téma pro výstavu připravila výtvarnice Anna Štajgová ze studia Masopust. Na návštěvníky v CAMPu čeká i zajímavý doprovodný program.

Doprovodný program k výstavě - březen až duben 2023:



3. 3. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

3. 3. KINO Barbicania

7. 3. DISKUZE Developer v hlavní roli

22. 3. DISKUZE Město staví město

31. 3. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

31. 3. KINO Kulový blesk

4. 4. DISKUZE Bydlíme jinak

5. 4. KINO Lead me home

11. 4. URBAN TALKS

21. 4. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

21. 4. KINO Selling Dreams, Koolhass Houselife



Celý program viz www.praha.camp