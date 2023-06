Z bývalého hotelu InterContinental odstraňují poslední zbývající azbest

Program kompletně mimo budovu měli ve čtvrtek 1. června a v pátek žáci Základní školy nám. Curieových v centru Prahy. Nesouvisí to však s akcemi k Mezinárodnímu dni dětí: příčinou byly práce na staveništi v sousedství. Jako součást rozsáhlejšího projektu Staroměstská brána se rekonstruuje komplex bývalého hotelu InterContinental z přelomu 60. a 70. let minulého století. Tamní práce dlouhodobě vzbuzují pozornost okolí, a to kvůli odstraňování materiálů obsahujících rakovinotvorný materiál: azbestová vlákna.

Rekonstrukce hotelu InterContinental 25. května 2021 v Praze. | Foto: Deník/Martin Divíšek