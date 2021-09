Architekti a investor ale nezapomněli ani na psy a jejich majitele – na místě nynější psí louky bude vybudován psí park, a to včetně laviček a dřevěných pergol s posezením.Nový bytový dům tak spolu s doplňkovými funkcemi a veřejným prostorem vytvoří v daném území celou novou obytnou lokalitu.

/VIZUALIZACE/ Už v průběhu příštího roku by se na pražském Zahradním Městě, v prostoru vymezeném ulicemi Šalvějová, Želivecká a Ostružinová, měla rozeběhnout výstavba nového bytového projektu. Pozemek, který je dnes domovem náletové zeleně a pozůstatků bývalého průmyslového areálu, se tak postupně promění v místo určené nejen k bydlení, ale i relaxaci.

