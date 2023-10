Ještě před pár měsíci byl na oddělení ARO a urgentního přijmu ve FN Bulovka poměrně klid. Někteří z lékařů mluví o kamarádském prostředí a bezproblémové komunikaci. Ředitel nemocnice Jan Kvaček ale koncem srpna vyhlásil výběrové řízení na nového primáře, které vyhrál lékař Josef Škola, a místní lékaři se rozdělili na dvě části – anonymní část, která proti novému primáři Školovi (který ale z pozice před pár týdny dočasně odešel a po dobu opětovně vypsaného výběrového řízení na jeho pozici ho dočasně nahradil lékař Pavel Jánský, pozn. red.) dál protestuje a odmítá nastoupit do služeb a druhou část, která slouží a za vedením nemocnice stojí.

„Panuje atmosféra podezřívavosti“, zní od lékařů z oddělení

Podle mluvčí nemocnice Evy Libigerové se situace nevyřešila a lékaři, kteří zůstávají v anonymitě a vystupují pod „kolektivem“, dál stávkují. Druhá část lékařů se od svých kolegů ale distancuje a nyní proti nim vystoupila. „Je to asi sedmnáct lékařů z ARO,“ potvrdila Libigerová.

Někteří z těch, kteří stojí za rozhodnutím vedení nemocnice, se taktéž s přáním anonymity vyjádřili k situaci, která v nemocnici panuje. „Atmosféra na oddělení se zhoršila. Jsme spolu schopní komunikovat o běžných provozních věcech. Co se týče dopolední práce, tak ta probíhá více méně v normálu. Nicméně komunikace s lidmi, kteří odmítají sloužit, o jejich cílech a v podstatě o dopadu jejich stávky, je velice obtížná, protože se o tom bavit nechtějí,“ uvedl lékař z oddělení, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho jméno zná, a dodává, že stávkující lékaři příliš nevěří svým kolegům, kteří v práci pokračují.

Další lékař z oddělení ho doplňuje, že naštěstí zatím nedošlo k tomu, že by byl někdo protestem poškozen na zdraví. Služby prý částečně suplují externisté, kteří ale údajně přijíždí na poslední chvíli, protože informace o nenastoupení do slíbené služby přichází třeba jen pár hodin před jejím začátkem.

Vyjádření protestujících lékařů z ARO a urgentního přijmu se redakci nepodařilo zajistit, protože stále vystupují pod hlavičkou anonymního kolektivu. Nyní je situace podle místních lékařů zacyklená a zatvrzelá a nepomohl jí ani nařízený směnný provoz, kterým se nemocnice snažila zajistit chod. „Reakce na to byla hodně negativní. Byl to drsný moment ze strany managementu, který hodně lidí naštval a zatvrdil. Bylo to nepříjemné a asi chyba, ale přirozená reakce vedení,“ uvedla lékařka, která stojí za vedením nemocnice.

Pražská záchranka je zvyklá

Ve čtvrtek 12. října situace vyústila k přerušení chodu oddělení, kdy pražská záchranka nemohla do nemocnice vozit pacienty. „Komplikace s předáváním pacientů na Bulovku pro nás v podstatě nejsou žádná novinka,“ uvedla pro Deník mluvčí záchranky Jana Poštová.

Podle ní je nyní situace standardní s jedinou výjimkou. „Běžnou praxí je, že pacienty, kteří nevyžadují intenzivní péči, vozíme do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je schopné, se o ně postarat. Takové pacienty standardně neavizujeme. Bulovka nás nyní požádala o to, abychom jim dávali vědět o každém jednom pacientovi, což jistým způsobem zatěžuje naše zdravotnické operační středisko a potažmo naše posádky,“ dodala Poštová s tím, že přijímání urgentních případů ale nyní funguje standardně.

Petice na podporu vedení

Někteří z vedoucích lékařů pracujících ve FN Bulovka také v pondělí projevili vedení a potažmo řediteli nemocnice podporu formou podpisového archu, ve kterém stojí: „S ohledem na vývoj situace na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a Oddělení urgentního příjmu, kterým jsme velmi znepokojeni, bychom rádi vyjádřili podporu řediteli naší nemocnice panu Mgr. Janu Kvačkovi. Pan ředitel s námi vždy jednal korektně, a bylo-li to zapotřebí, byl vždy schopen kompromisů. (…) Současná situace na ARO a urgentním příjmu, která byla vyvolána nesouhlasem některých lékařů s výsledkem výběrového řízení na pozici primáře, eskaluje v podobě narušování provozu nejen ARO a urgentního příjmu, ale potažmo celé nemocnice.“

V závěru dopisu je napsáno, že situace: „poškozuje podle našeho přesvědčení dobré jméno naší nemocnice a především ohrožuje provoz jednotlivých oddělení napříč nemocnicí a naše pacienty, což považujeme za nepřijatelné.“

Petiční arch podepsalo 35 primářů a přednostů nemocnice. Petice bude nyní odeslána ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09).