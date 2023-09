/FOTO/ O čtyři desítky vozů Bugatti více než obvykle budou moci v sobotu 16. září vidět návštěvníci Národního technického muzea (NTM). Za muzeum na příležitost k tomuto neopakovatelnému setkání, jež osloví nejenom příznivce značky, závodění, ale automobilové historie vůbec, upozornila Jana Dobisíková.

Bugatti v expozici Národního technického muzea. Na snímku závodní automobil Bugatti 51 Grand Prix. | Foto: archiv Národního technického muzea

Prahu si za jeden z cílů vybrali účastníci setkání nazvaného Bugatti Brescia 2023 in the Czech Republic. „Automobily převážně typu Brescia, vyráběného ve dvacátých letech minulého století, budou vystaveny za Dopravní halou,“ připomněla. K vidění tam budou mezi 10. a 14. hodinou.

Pohybovat se samozřejmě budou také na Letné v okolí muzea: účastníci srazu přijedou i odjedou takzvaně po ose. Přičemž tolik brescií najednou je v České republice možno vidět poprvé. Pohybují se tu po celý týden; v sobotu je jejich cílem metropole.

V krásných vozech na krásná místa

Setkání, jehož účastníci se sjeli ze 17 zemí, organizuje prezident českého Bugatti klubu Jakub Stauch. Sám je nejen sběratelem, ale i renovátorem – a velkým nadšencem. S tím je spojena i účast na rallye s názvem Solo Brescia pořádané v Itálii a následně ve Francii. „V letech 2016 a 2019 jsem byl s manželkou na dvou ročnících této rallye ve Francii a byl jsem dotázán, zda by bylo možné stejný sraz pořádat i v ČR.

Myslel jsem si bláhově, že se na to zapomene a nebudu muset nic organizovat,“ vzpomíná, jak se přihodilo, že takováto akce zavítala do České republiky. I na to, jak se mýlil: „Při posledním setkání v Brescii vyšly najevo neshody mezi italským a francouzským Bugatti Clubem i přání členů klubů v dalších zemích, aby se příští ročník skutečně konal v České republice.“ Tak tedy bugatky modelu Brescia, pojmenované podle historického města v italské Lombardii, zavítaly do České republiky.

Podívejte se: Veterány a jejich příznivci zaplnili Zbraslavské náměstí

Organizátoři upozorňují, že vedle u nás běžněji vídaných nebo alespoň známých mezinárodních značek B, CZ, CH, D, DK, F, I, NL, RO nebo USA nechybí ani značky z třeba Irska, Litvy, Lucemburska nebo Lichtenštejnska. Úplnou „exotiku“ pak zde představují účastníci z Nového Zélandu nebo Francouzské Polynésie. Podle počtu národností je setkání v České republice nejpestřejší ze srazů, které se zatím konaly.

Účastníci akce se pohybují po západních, jižních a středních a Čechách, přičemž denně urazí od 145 do 220 km. Podnikají výlety, jež jsou podle Stauchových slov zaměřeny na poznávání naší země „po stránce kulturní, historické, ale například i gastronomické“. Nechybí tedy návštěvy hradů, zámků, technických a historických památek; soukromých sbírek i státních muzeí.

Dva slavné vozy v expozici

Zastávka v NTM na Letné rozhodně není náhodná. Ve stálé expozici jsou trvale vystaveny dvě bugatky – přičemž Bugatti 13 z roku 1910 je dnes nejstarším dochovaným automobilem z molsheimské továrny Ettore Bugattiho. Úplně nejstarším; na celém světě, připomněl mluvčí NTM Jan Duda. Dobře zmapována je i historie tohoto vozu.

Prvním majitelem byl kníže Philipp Ernst Hohenlohe-Schillingsfürst z Poděbrad; vlastnil ho však jen krátce, připomněl Duda. „Již na jaře 1911 ho od něj koupil Robert Patočka z Ústí nad Labem, syn prezidenta Českého klubu automobilistů. Vítězstvím v kategorii jedenapůllitrů v závodě do vrchu Zbraslav–Jíloviště v dubnu 1913 Patočka uvedl značku Bugatti do dějin domácího automobilového sportu,“ přiblížil sportovní úspěch vystaveného exponátu dosažený před 110 lety.

Jet historickým mercedesem někdy šoféra utahá. Zážitek je to ale náramný

Ještě větší sportovní slávu má za sebou druhá bugatka v expozici NTM: závodní kompresorový osmiválec Bugatti 51 z roku 1931. Ten si tehdy v létě koupil Jiří Kristián Lobkowicz, považovaný za největší naději československého automobilového sportu.

„V září 1931 dojel s tímto vozem čtvrtý na Velké ceně na Masarykově okruhu a docílil tím dodnes nejlepšího umístění domácího jezdce na tratích automobilových Velkých cen,“ konstatoval Duda. S připomenutím, že další úspěchy jsou už spojeny se jménem jiného jezdce: „Po Lobkowiczově tragické smrti v květnu 1932 vůz převzal jeho přítel Zdeněk Pohl, aby s ním v následujících letech v četných závodech vybojoval pozici nejlepšího domácího automobilového závodníka třicátých let.“

První úspěch přinesl pojmenování

Historie vozu Bugatti Brescia je zajímavá i pro automobilové laiky. Jde o závodní speciál, který Bugatti postavil na podvozku automobilu Bugatti 13 v roce 1921. Čtyři vozy pak vyslal do závodu na okruhu poblíž města Brescia, známého svými památkami. A ve výsledkové listině obsadily první čtyři místa. Tento úspěch se odrazil v pojmenování nového modelu.

Ten na pohled vypadá jako běžný lehký závodní vůz z počátku dvacátých let, zbavený všeho, co není nutné pro úspěch v rychlostních soubojích. Motor však zaujme zvojitým zapalováním, a zejména čtyřmi ventily ve válci.

„Angličáky“ Hot Wheels mají na Spořilově svůj autosalon i s testovacími jízdami

Čtyřválcové brescie s motorem o objemu 1,5 litru, jichž firma vyrobila celkem dva tisíce nejen na podvozcích typu 13, ale i 22 a 23, jsou dodnes obdivovány i ceněny – i když Bugatti jen o tři roky později vyvinul skutečnou legendu: ještě slavnější osmiválec T 35. Ten se považuje za dodnes nejúspěšnější závodní vůz všech dob). Vedle originálů jezdí i vozy postavené jako repliky a rekonstrukce. „Starou“ brescii nově postavil i prezident Stauch.