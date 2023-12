Třetí ročník cen Estate Awards již zná své vítěze. Během slavnostního galavečera v Empire Hall ve Slovanském domě získaly ocenění nejlepší projekty a profesionálové v průmyslu v sedmi kategoriích. Absolutním vítězem se stala Masaryčka od PENTA Real Estate.

Budova Masaryčky. | Video: Deník/Radek Cihla

V soutěži bylo zapojeno několik projektů z hlavního města i z celé České republiky. „Těší mě, že bylo letos nominováno rekordní množství skvělých projektů nejen z Prahy, ale i dalších českých měst. I díky tomu jsme měli tu čest vybrat vítěze, kteří se svými projekty udávají trend českému developmentu,“ říká Štěpán Dlouhý, CEO vydavatelství Premium Media Group, které Estate Awards pořádá a jeden z porotců.

Masaryčka získala ocenění v kategorii Komerční office projekt roku a zároveň se stala i absolutním vítězem soutěže za svou výjimečnost v oblasti designu, inovace a celkového přínosu sektoru.

Estate Awards je transparentní soutěž v oblasti developmentu, která si klade za cíl přispět ke kultivaci trhu a zasadit se o jeho další růst. Soutěž oceňuje developerské a technologické projekty, které splní kritéria pro jejich přihlášení: projekt se nachází na území České republiky a jeho kolaudace či zásadní rekonstrukce, v případě technologického řešení realizace, proběhla v předem určeném termínu (listopad 2021–listopad 2023).

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Hlavní partneři tohoto ročníku byly přední společnosti jako Deloitte, YD Capital a.s., Galerie Kodl, Rückl, Havel & Partners, Progresus, TAKENAKA, Valen&Masar, Voix, EETEE, Global Trade Systems s.r.o., So Concrete a.s. a další.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník