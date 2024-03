Praha nabídne Komerční bance 3,65 miliard za budovu na Václavském náměstí

ČTK

Pražský magistrát nabídne Komerční bance (KB) 3,65 miliardy korun za budovu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Mohli by se tam v budoucnu nastěhovat úředníci z pronajatého Škodova paláce v Jungmannově ulici. Schválili to městští zastupitelé. O nákup budovy se mohli ucházet i další zájemci. Výsledek soutěže by podle radního města pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) měl být znám začátkem příštího týdne.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek