Plánováná tramvajová trať povede podle přiložené mapy ze zastávky Malovanka v Bělohorské ulici do Vaníčkovy ulice do místa, kde se dnes otáčí autobusy u Stadionu Strahov. Bude mít délku 1,3 kilometru, tramvaje budou využívat zastávku u strahovských kolejí a otočí se na místě stávajícího obratiště autobusů. „Výstavbu nových tramvajových tratí se od začátku svého působení snažím co nejvíce urychlit. Kromě spolehlivé ekologické přepravy obyvatel jsou také městotvorným prvkem, který do oblasti přitáhne více lidí a oživí služby,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle Scheinherra by mohla nová tramvaj nahradit autobusovou linku 143 na trase Dejvická - Stadion Strahov. Ve špičce už teď moc nezvládá přepravit velké množství lidí, především studentů mířící z dejvických kampusů (případně Suchdola) na koleje Strahov. Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) navíc pokračuje v „zelené“ politice předchozí městské rady, kde kromě hnutí ANO a ČSSD měli v Trojkoalici zastoupení právě i Zelení. Jednou z Scheinherrových motivací pro rozšíření stávající tramvajové sítě je totiž ekologie. „Z Dejvic autobusy překonávají poměrně velké převýšení, a zvláště proto je zde elektrický pohon daleko vhodnější než naftový,“ vysvětlil radní Scheinherr.

Kromě ochrany životního prostředí má nová linka v budoucnu ulehčit i novým obyvatelům Strahova, podle magistrátu existuje předběžná shoda, že se spartakiádní stadion, kde má nyní tréninkové centrum Sparta, přestaví a stane se z něj mimo jiné místo k bydlení. „Tramvaj na Strahov je součástí platného Plánu udržitelné mobility a zadavatelem přípravy projektové dokumentace nové tratě bude Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nová trať nebude vyžadovat změnu územního plánu, což proces výstavby trati urychlí,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Praha plánuje v příštích letech obnovit tramvajové spojení mezi stanicemi metra Pražského povstání, Pankrác a Budějovická kvůli budování metra D. Prioritou je dostat koleje zpět na Václavské náměstí, v souvislosti s revitalizací Hradebního korza se mluví i o možném návratu tramvajové dopravy do ulice Na Příkopě. V budoucnu je také v plánu vybudování tramvajové tratě na Dědinu, do Slivence, Písnice, Zdib, Jižního Města, Zahradního Města nebo na Sídliště Malešice.

Praha 8 nechce tramvaje na sídlišti v Bohnicích

Městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) pracuje rovněž na studii tramvajové trati, která má spojit Prahu 8 a Prahu 6. Po protestech radnice osmé městské části a místních obyvatel by neměly tramvaje jezdit přes sídliště v Bohnicích. Server Blesk.cz před měsícem s odkazem na agenturu ČTK uvedl, že podle nového předběžného návrhu má trať ve směru do Kobylis vést od Polikliniky Mazurská ulicemi K Pazderkám a Čimickou. Na trati by bylo osm zastávek.

IPR Praha počítá s novým mostem přes Vltavu z Podbaby k zoologické zahradě, za nímž by měla být první zastávka Podhoří-zoologická zahrada. „Poté, co by tramvaj vyjela do Bohnic, byla by tu zastávka Poliklinika Mazurská a následovaly by Botanická zahrada, Dunajecká, Velká Skála, Plavecký areál Šutka, Písečná a Kobyliské náměstí. Odtud by tramvaje jely ke stanici metra C Kobylisy a trať by se zde napojila na tu již fungující,“ popsal Blesk.cz. Spojení Podbaby a Bohnic by však mohla zajistit spíše lanová dráha.