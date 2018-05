Praha bude mít náměstí Miloše Formana, přejmenuje piazzetu v centru

Národní památkový ústav (NPÚ) převezme v pátek do své správy pražskou Invalidovnu. Dosud rozsáhlý a dlouhodobě nevyužívaný barokní komplex spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dnes to sdělil jeho mluvčí Radek Ležatka. Památkáři budovu dostanou skoro dva roky poté, co se stát neúspěšně pokusil památku prodat. Do oprav chtějí investovat zhruba miliardu korun.