Obrazem: Modernizace trati na letiště v úseku mezi Bubny a Výstavištěm začala

Železnice v pražských Holešovicích zásadně změní svou podobu. Umožní to přestavba úseku ze stanice v Bubnech do nové zastávky Praha-Výstaviště, kterou v sobotu 18. března slavnostně zahájila Správa železnic. Jedná se o další ze souboru staveb, jejichž výsledkem bude rychlé a ekologické železniční spojení z centra Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla.

Začátek modernizace železniční trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště | Video: Deník/Radek Cihla