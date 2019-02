Praha brutální! Lidé protestují u Transgasu, město jej chtělo koupit

Minulý pátek se do Transgasu zakousl demoliční bagr. Brutalistní komplex na začátku Vinohradské třídy v Praze má jít k zemi. Lidé proti bourání protestují. Do záchrany Transgasu se připojil také magistrát hlavního města. Soubor budov z osmdesátých let minulého století chtěla Praha koupit od společnosti HB Reavis. Vlastník nabídku odmítl.

„Nejprve je třeba říci, že nám jde především o zachování stávající budovy. Praha vlastníkovi nabídla za nemovitost cenu, která je pro městský rozpočet únosná, ale zároveň odpovídá hodnotě nemovitosti. Vlastník na tuto nabídku nepřistoupil, tudíž hledáme jiné alternativy, například oslovit nějaké soukromé spoluinvestory,“ uvedl v tiskové zprávě primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Praha by využila Transgas po vnitřní rekonstrukci pro zhruba pět set úředníků, kteří nyní sídlí v pronajatých kanceláří. Na přesunu však nesmí město tratit. „Stojíme si za tím, že cenné budovy je třeba chránit a současně jsme se zastupitelským slibem zavázali k hospodárnosti,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Není návratu, do Transgasu se zakousl demoliční bagr. Podívejte se Přečíst článek › Podle magistrátu chce vlastník nemovitosti pokračovat s bouráním bez ohledu na vyjednávání. Celá demolice by však měla trvat několik měsíců. Nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) učinila podobný krok „last minute“ v jiném sledovaném případu - od Správy dopravní železniční cesty (SŽDC) chtěla koupit žižkovskou Kliniku, kterou okupovali squatteři a na konci ledna soudní exekutor nařídil její vyklizení. Transgas nedáme Aktivisté se teď s podporou některých politiků snaží zachránit Transgas, na středeční 18. hodinu svolali prostřednictvím facebookové události protest proti bourání. „Kdo přijdete, vezměte si s sebou, prosím, transparenty, vlajky, megafony, řehtačky, trumpety, vuvzuzely, prostě cokoli produkující dostatečný zvukový nesouhlas!“ uvedl profil Komplex Transgas. Povolení k demolici Transgasu nabylo právní moci. Nikdo se neodvolal Přečíst článek › „Transgas nedáme. Ukažme svůj nesouhlas s bezohledným ničením našeho společného kulturního dědictví. Špičková architektura, inženýrský design a jejich nadčasové hodnoty mají ustoupit dočasným komerčním zájmům. Podaří se to změnit? Je to jen na nás,“ píší organizátoři z Iniciativy SOS Transgas. Uživatelka Miroslava Flam zase v uměleckém videu protestuje proti bourání významných staveb z období socialismu pod heslem: „Praha brutální!“ Flam dodává: „Nechceme kolem sebe sterilní kýčovité prostředí, skanzen pro turisty. Nechte Prahu dýchat, měňte ji k lepšímu, ale ne násilím.“ Na středečním protestu by měli mít závěrečné slovo architekti Václav Aulický a Jan Fišer, jedni z autorů vinohradského komplexu. Příznivci Transgasu bojovali za jeho zachování i u ministerstva kultury. Šéf resortu Antonín Staněk (ČSSD) však odpověděl, že zastavení demolice není v jeho kompetenci. Ministr Staněk odkázal na svého předchůdce Daniela Hermana (KDU-ČSL), který v roce 2017 zastavil přezkumné řízení o prohlášení sobouru staveb kulturní památkou. Byznys opět zvítězil nad architekturou. Brutalistní Transgas čeká demolice Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň