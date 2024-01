Po několikadenních mrazivých teplotách, které klesaly i až -10°C, se bruslaři vydávají na zamrzlé rybníky a jedním z nich je i Litovický v Hostivicích. I přes to, že si lidé bruslení na rybníce pochvalují, nejen hasiči upozorňují na nebezpečí spojené s pohybem na ledové ploše.

Bruslení v Hostivicích na Litovickém rybníce. | Video: Deník/Radek Cihla

Obyvatelé Hostivic se v posledních dnech vydávají na zamrzlý Litovický rybník. Místní si pochvalují podmínky i fakt, že na velké ploše není tolik lidí a mají svůj prostor. „To, na co jsme mnoho let čekali, se stalo skutečností. Led jako zrcadlo, beze sněhu, pro mne osobně tedy trochu nuda:), zamrzlý po celé ploše!," uvedl jeden z členů facebookové skupiny Z Hostivic i Hostivice.

Někteří se s čelovkami vydávají i na noční bruslení s výhledem na osvětlené město.

Podle bruslařů panují na rybníce ideální podmínky, místní skupinka chlapců uvedla, že na místo chodí každoročně. "Je zkouškový, tak abychom uspustili trochu páru z hlavy," doplnili.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Někteří ale s bruslaři nesouhlasí a připadá jim jejich chování riskantní. „Chce to dobrou životní pojistku, ať něco po Vás zůstane rodině. Nehledě na to, že riskujete životy záchranářů, kteří vás budou hledat. Vše má svá pravidla. I bruslení na rybníku. Po 3 dnech mrazů je to opravdu nebezpečné. Rozum do hrsti lidé," okomentoval příspěvek bruslařů na skupině jeden z mužů.

Předtím než se vydají na led, by si ale lidé měli zapamatovat několik rad od hasičů ohledně bezpečnosti. Ti varují před hrozícím se probořením do ledové vody. Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte," uvedla mluvčí hasičského sboru Nicole Zaoralová.

Bezpečná síla ledu pro jednotlivce je minimálně 10 cm, pro skupinu lidí pak 20 cm a měl by mít zároveň namodralou barvu. Tloušťka ledu nebývá po celé ploše vodní hladiny konstatntní, v místě přítoků, odktoků a v místě nečistot bývá zeslabený.

Jestliže se pod vámi led proboří, měli byste se snažit co nejdříve dostat na břeh, studená voda může tělo totiž velmi brzy oslabit. V případě nouze kontaktuje hasiče na tísňové lince 150.