/VIDEO, FOTO/ Parlamentní volby na Slovensku táhnou. Spousta Slováků, kteří nyní pobývají v Praze, se v pátek 29. září vypravila volit speciálním vlakem, který nabídl svezení zadarmo z hlavního nádraží až do Bratislavy. Vypraven byl především pro studenty, kteří se netajili názorem, že jedou rozhodovat o budoucí orientaci své země; svézt se bez placení ale mohli předem registrovaní Slováci všeho věku. Večer pak další vlak vyjíždí ještě z Brna.

Odjezd "volebních vlaků", které z Prahy a Brna zdarma odvezli na Slovensko k volbám Slováky žijící v Česku, především studenty. | Video: Deník/Radek Cihla

Za organizátory kampaně „Nestrať svoj hlas“ připomněl Marek Mach, jinak známý z iniciativy Mladí proti fašismu, že sice nikdo nebude kontrolovat, zda lidé, kteří této nabídky využili, skutečně byli volit – nicméně nepochybuje, že zajít k urně skutečně většina cestujících nezapomene. Mach také zdůraznil, že jízdu financuje čtveřice neziskových organizací – a volební vlak tudíž nepředstavuje jakoukoli zátěž daňových poplatníků.

Hlavní jsou volby, až pak rodina

Ti, s nimiž Deník na nádraží hovořil, potvrzovali, že „neztratit svůj hlas“ a jít k volbám je skutečně jejich hlavním cílem. Ano, volby většinou spojí s návštěvou rodiny – především ale jedou volit. To je na prvním místě; ne naopak!

Deníku to potvrdila třeba 19letá Simona z Nitry, která v Praze studuje. Svých prvních voleb se chtěla zúčastnit stůj co stůj – a chystala se na to už předtím, než se dozvěděla o mimořádném volebním vlaku. Vyřídila si proto voličský průkaz s tím, že to udělá stejně, jako postupovala řada Slováků žijících v Praze už v minulosti: koupí si jízdenku do vesnice Kúty, což je první nádraží na slovenském území, kde staví mezistátní rychlík, v Trnavském kraji a okrese Senica, tam odvolí – a hned se bude vracet zpět.

To padlo, když se objevily informace o možnosti jet bezplatným vlakem, zajištěným neziskovkami díky výtěžku ze sbírek. „Všichni s ním jedou,“ řekla Deníku, že se cestou sejde s krajany, kamarády i známými, ze svého okolí. Pojede tak až domů , do Nitry, a potká se i s rodinou. S voličským průkazem přece může volit i doma.

S tím, že kvůli zpoždění, ohlášenému už před odjezdem z Prahy, by mohl ujet plánovaný přípoj, si s kamarádkou ze stejného města nedělaly hlavu: tak prostě pojedou dalším vlakem. O peníze nepřijdou; na Slovensku mají studenti cestování na železnici zdarma.

Zdroj: Milan Holakovský

Jako jedna z mála oslovených se Simona nerozpakovala prozradit, komu dá svůj hlas: volit bude Progresívne Slovensko. Jiní Slováci spíš mluvili o tom, že volby jsou tajné – a tak to také zůstane: nepovědí. A nebudou ani říkat, koho rozhodně volit nebudou – byť zrovna v tomhle mají zcela jasno. O tom, koho nakonec podpoří, se ale někteří budou rozhodovat až na poslední chvíli.

Bez toho, že by měla úplně jasno, usedala do vlaku třeba 23letá Andrea, která taktéž v Praze studuje. Deníku řekla, že rozhodnutá ještě není: váhá mezi dvěma stranami s podobným programem a cíli. Další studentka má zatím také dva tipy. Na otázku Deníku, zda počítá s tím, že si vše vyjasní při debatách během několikahodinové cesty, zavrtěla hlavou: „To spíš až doma.“

Zdroj: Milan Holakovský

To, že právě tyto volby jsou klíčové a jejich výsledek rozhodne o tom, zda Slovensku zůstane prozápadní orientace, nebo se země obrátí směrem na východ, slyšel Deník opakovaně. A to je prý důvodem, proč nelze chybět; každý hlas se počítá a je důležitý. Ostatně – propočítáno to někteří účastníci cesty mohou mít doslova: mezi dobrovolníky pomáhajícími s organizací bylo hodně studentů matfyzu.

Agitovat za jízdy je zakázané

Jestliže během dopoledne zaznívala halou hlavního nádraží vedle češtiny převážně němčina a angličtina, ovšem zaslechnout bylo možné i ruštinu, postupně začala slovenština převažovat. A nádraží začalo žloutnout. Nejprve nádražní hala, kolem poledního i průchod k sedmému nástupišti. Žlutá trička organizátorů se počítala na desítky, žlutých placek označujících přihlášené cestující, kteří už ohlásili svůj příchod a v mobilu ukázali zaslaný QR kód, načež dostali placku (takže vlastně šlo o doklad na úrovni jízdenky), byly stovky. Všech 510 míst k sezení nicméně ve vlaku obsazeno nebylo.

„Na základě zpětných vazeb, které máme, jde o lidi, kteří se rozhodli vrátit na Slovensko, protože nechtějí, aby jejich hlas propadl; nechtějí, aby za ně rozhodovali jiní lidé – a mají zájem se voleb zúčastnit,“ konstatoval Mach. Cílem jízdy je podle jeho slov výhradně navýšit volební účast. Jak přivezením voličů, tak také jejich příkladem: informace o jízdě volebního vlaku by mohly inspirovat k cestě do volebních místností i Slováky, kteří nemusejí cestovat hodiny, ale mají to k urně jen pár kroků.

Hned při registraci byli účastníci jízdy upozorněni, že ve vlaku je zakázána jakékoli agitace a propagace. Deníku Mach řekl, že tohle organizátoři skutečně umějí ohlídat: cestující doprovázejí i lidé ze soukromé bezpečnostní agentury, kteří dohlédnou na pořádek a dodržování pravidel.

Pro oba vlaky, s výjezdem z Prahy a z Brna, bylo prostřednictvím internetové adresy volebnyvlak.sk registrováno přes tisíc pasažérů (z české metropole o něco víc než z moravské) – a ještě během pátečního dopoledne se registrovali další zájemci, kteří se o této možnosti dozvěděli na poslední chvíli. Studentů z nich bylo kolem 60 procent – nicméně přímo na nádraží se zdálo, že lidé ve studentském věku mají převahu mnohem viditelnější. Možná ale zdání klamalo: početní reportéři houfně sháněli ohlasy, přičemž se ukázalo, že do kamer a na mikrofony ochotněji hovoří spíše ti mladí.

Volební vlaky nabídly pouze bezplatnou jízdu na Slovensko. Návrat na místo aktuálního pobytu v České republice už je věcí každého účastníka. Jak Deník zaznamenal, ne všichni se budou vracet do Prahy právě vlakem. Některé studentky prý přivezou rodičem autem, aby jim pomohli s přestěhováním většího množství věcí, které se do batohu nebo kufru nevejdou.

Mach připouští, že organizátoři uvažovali i o bezplatné zpáteční cestě, ale průzkum ukázal, že lépe než jízda z Prahy do Bratislavy a pak zase zpět do Prahy budou většině zájemců vyhovovat dva vlaky mířící z České republiky do Bratislavy. „A na registracích, které nám přišly, vidíme, že to bylo správné rozhodnutí,“ konstatoval.