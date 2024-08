Na sociálních sítích to doslova vře. Pražský výrobce luxusního koženého zboží, Brašnářství Tlustý a spol., oznámil svůj krach. Následovala vlna objednávek od zákazníků, kteří chtěli firmě pomoci. Majitel ale posléze uznal, že vůbec nekrachuje a chtěl jen zvednou tržby. Deník N navíc dnes upozornil na fakt, že firma zadržuje vratku neziskové organizaci.

Kdo můžete, pomozte. Tak zněl apel majitele firmy Brašnářství Tlustý a spol. směrem k zákazníkům. Podnikatel ale posléze přiznal, že mu žádný krach nehrozí. „Možná jsem použil expresivní slova. Nebylo to oficiální stanovisko, byl to lidský apel na naše zákazníky, aby nám dali ve slabé měsíce více práce,“ řekl majitel Ivan Petrův serveru Novinky.cz.

„Je to naprosté dno,“ zní z marketingu

Jeho krok odsoudili zákazníci i odborná veřejnost. „Naprostý dno…záměrně zneužili dobroty lidí, a to je prostě odporný,“ uvedla v komentáři ve facebookové skupině HolkyzMarketingu Kateřina Macháčková. Jiná z komentujících si zase myslí, že se to firmě určitě vymstí. Na sociálních sítích lidé nešetří kritikou. Taková marketingová kampaň je podle nich chybná.

„Byl to kalkul od počátku, a to je hnus…pán si pohřbil jak své jméno, tak podnikání a své zaměstnance…velmi nepovedené PR,“ stojí v dalším komentáři. Některé komentáře přitom upozorňují, že zákazníci, kteří nedávno něco nakoupili, můžou ještě od smlouvy odstoupit.

Podle docenta Václava Stříteského z Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze je možné, že i přes velký obrat měla firma závažnější potíže s cash flow.

„Pokud ale byly jen krátkodobé, spojené se sezónností, vyvolat pocit závažné krize firmy a emotivní komunikací cílit právě na jádro věrných zákazníků by byl ryzí hazard s reputací značky. Jak praví jedna ze známých pouček v marketingu, budovat image značky je běh na dlouhou trať, avšak ztratit ji, může být otázka chvíle,“ uvedl Stříteský, podle kterého by zákazníci firmě v dočasných potížích i tak pomohli, kdyby znali pravdu.

close info Zdroj: Deník/Jiří Macek zoom_in Z pražských Vršovic putuje k zákazníkům špičková galanterie a třetím rokem i pánská kožená obuv na zakázku. Za vším stojí Ivan Petrův, který se do oboru vrhnul poté, co opustil svět IT.

„Upřímnost vůči zákazníkům se vyplácí dlouhodobě více než krátkodobý prospěch. Možná se jednalo jen o neobratnost ve formulaci výzvy, firma však mohla zásadní měrou uštědřit ránu důvěře svých zákazníků, to může dlouhou dobu napravovat a přitom doufat, že podobnou pomoc nebude brzy skutečně potřebovat,“ dodal.

Firma údajně zadržuje peníze neziskovce

V pátek 9. srpna také Deník N upozornil na to, že firma už dva roky zadržuje vratku DPH, kterou měla vrátit neziskové organizaci Post Bellum. Brašnářství mělo neziskovce ušít nosiče balistických plátů. Organizace ale posléze zjistila, že z peněz, které za zakázku uhradila z humanitární sbírky, nemusí hradit DPH.

Zástupce neziskovky pro Deník N uvedl, že celkem 81 subjektů, které pro ně také odvedly zakázky, jim vratku bez problémů vrátily. Jediné Brašnářství Tlustý prostředky zpět neposlalo. V červnu se po několika nepovedených pokusech o domluvu obrátila nezisková organizace na soud, který nařídil uhradit zbylý dluh 320 tisíc korun z původních necelých 400 tisíc korun.