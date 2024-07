ČTK dnes 15:30

Na Branický most v Praze se dnes po téměř půl roce vrátí vlaky. Provoz se v podvečer obnoví po jedné koleji, nově po dvou kolejích by se mělo jezdit v říjnu. ČTK to řekla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Most se kvůli rekonstrukci a přidání druhé koleje pro vlaky uzavřel 10. ledna. Ovlivnilo to zejména nákladní železniční dopravce, kteří museli místo objíždět výrazně delší trasou přes České Budějovice nebo Chomutov.