Deníku to potvrdil prezident Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky ŽESNAD.CZ Martin Hořínek. S tím, že tato situace potrvá půl roku: po dobu uzavření Branického mostu (označovaného také jako most Inteligence).

Jsou s tím spojeny výdaje navíc i značné zdržení, potvrdil Hořínek. Současně ale krčí rameny: nutné práce se udělat musí. Uzavření Branického mostu totiž přinesla plánovaná výluka spojená s jeho sanací, a především se stavebnímu úpravami, jejichž výsledkem bude nejenom nutná údržba, ale především proměna nynějšího jednokolejného mostu na dvoukolejný.

Jeden most zavřený, druhý s omezením

Branický most, tradičně sloužící především nákladní dopravě, je jedním ze dvou klíčových železničních mostů přes Vltavu v Praze. Druhým je historický most pod Vyšehradem, který spojuje výtoňský a smíchovský břeh. Ten je v tak špatném technickém stavu, že v prosinci ministr dopravy Martin Kupka (ODS) rozetnul dlouhodobé debaty o tom, zda má být opravována nynější památkově chráněná nýtovaná konstrukce, anebo je třeba postavit nový most. Varianta nového mostu vyhrála.

Boj o výtoňský most: na něm experti pro opravu, pod ním tiskovka odpůrců

Výtoňský most nadále slouží, ale s omezením provozu. Nákladní vlaky z něj prakticky vymizely – projet může jen několik souprav v noci, a to ještě při splnění omezujících podmínek – a také část osobních vlaků přestala zajíždět do centra metropole a končí na Smíchově.

Z pohledu provozovatelů nákladní dopravy potřebujících spojení mezi Prahou a Berounskem, ale i mnohem vzdálenějšími regiony, je tak nyní situace neradostná: přes výtoňský most může projet jen minimum jejich vlaků – a po Branickém mostě se přes Vltavu od středy 10. ledna nedostane žádný.

„Jezdilo po něm denně 100–120 nákladních vlaků a odhaduji, že se na výtoňský most nedostane více než deset,“ řekl Hořínek Deníku. „Znamená to, že přes Budějovice nebo přes Ústí musí jet denně kolem devadesáti vlaků; možná stovka,“ poznamenal. „Problém je to veliký, ale práce se udělat musí,“ poznamenal. S tím, že kdyby se stav výtoňského mostu dále zhoršil – a pak také během plánované stavby nového mostu – bude právě Branický most představovat v Praze jediné železniční spojení přes Vltavu.

Správa železnic plánuje, že uzavřený pro dopravu zůstane Branický most do konce června. S obnovením provozu, prozatím opět po jedné koleji, počítá správce tratí od 1. července. Nově doplněná druhá kolej, vedoucí až na krčské nádraží, by pak měla začít sloužit 24. října. Projekt zahrnující i novou odbočku Spořilov (která také umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou) je součástí modernizace pražského železničního uzlu.

Začala rekonstrukce Branického mostu. Nutná oprava potrvá přes rok

Už druhá kolej na mostě Inteligence, který vlakovému provozu slouží od roku 1964, má přinést významné zlepšení. Práce na jeho rekonstrukci za 2,7 miliardy korun začaly loni v červenci, kdy byl most uzavřen pro pěší – a mimo jiné také přinesly omezení silniční dopravy ve Strakonické ulici. Ta zase byla podle vyjádření Správy železnic plánována tak, aby se nekomplikovala dopravní situace spojená s omezeními kvůli pracím při rekonstrukci Barrandovského mostu.

Někdo doufá – a někdo ani to ne

Pro provozovatele nákladní dopravy představuje půlroční výluka nemilé komplikace, potvrdil Deníku prezident jejich svazu Hořínek. Jako příklad zmínil Vápenku Čertovy schody ve Tmani na Berounsku, která má řadu odběratelů „za řekou“ s potřebou vozit náklad přes Prahu – a jedná se tedy o velký problém. Vzhledem k omezením naplánovaného zatížení platným pro přejezdy po výtoňském mostě je prý zbytečné usilovat o možnost dostat se mezi oněch několik vlaků, které dostanou možnost projet. „Nedává smysl, aby vagony nakládali jen z poloviny,“ vysvětlil Hořínek s tím, že některé komodity prostě nyní tudy vozit nelze.

Středočeši bojují za rychlejší opravy Branického mostu. Zřejmě marně

Také on sám, jakožto výkonný ředitel společnosti Metrans Rail z pražské Uhříněvsi, řeší komplikace. Rovněž jeho firmu trápí dlouhatánské železniční objížďky. Nyní, po období svátků a po omezení dopravy v Německu, společnost potřebuje znovu zapojit do provozu desítky odstavených souprav – a jsou na druhém břehu. „Nevím, jestli dostaneme kapacitu na výtoňském mostě, nebo budeme muset jezdit objížďkou,“ řekl Hořínek Deníku.