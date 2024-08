Pro předplatitele

Milan Holakovský dnes 18:35

Bércové vředy, ale i trombóza nebo embolie. Takové komplikace mohou provázet křečové žíly, pokud se jim nevěnuje pozornost a zůstávají neléčeny. Za nemocnici v Brandýse nad Labem na to upozorňuje Daniela Schnurpfeil s tím, že křečové žíly patří k nejrozšířenějším chronickým onemocněním – a počet pacientů neustále stoupá. Obzvlášť aktuální je to nyní v létě: zhoršení chronické žilní nedostatečnosti přichází v době, kdy se vlivem tepla žíly rozšiřují. Mimo to jsou „více vidět“, když se v horku méně oblékáme.