Neděje se ale nic nelegálního nebo protizákonného: práce umožňuje platné stavební povolení. Dočasné zastavení prací tak architekt Kolář pro Deník označil za vstřícný krok a projev dobré vůle, aby se vytvořil prostor pro řešení budoucnosti domu bez emocí.

Že zazněl slib zastavení prací do konce listopadu, potvrdil i místostarosta Radek Janoušek (Praha 5 Sobě) – přičemž i on uvedl, že jde o dobrou vůli investora: krmě tlaku veřejnosti ho k tomuto kroku nic nenutí. Jestliže však bourání nemá pokračovat, neznamená to, že by se práce plně zastavily. Investor odkázal na požadavek statika na snesení zbytku střešních tašek, které by z odkryté střechy mohly za větru popadat; dolů také půjdou komíny.

Zastánci vily i developer, který ji chce přestavět na moderní a větší objekt (avšak určený pro bydlení jedné rodiny), nicméně nadále trvají na svém. Jedna strana chce zachovat podobu domu stojícího v památkové zóně, jehož základ byl postaven v roce 1912 a váže se k němu prvorepublikový příběh, druhá chce zásadně přestavovat s argumentem, že nemovitost není nijak hodnotná ani památná. A že podobu lokality u zakončení Tiché ulice zlepší kvalitnější stavba. Starostka Šimková chce oba postoje v příštím týdnu probrat s lidmi ze sousedství, kteří aktivně vystupují proti stavbě.

Pravděpodobné znázorněné stavebního záměru v místě Schieszlovy vily v Tiché ulici na Hřebenkách – domu na adrese Tichá 6.

Očekává se, že během nynější pauzy v bouracích pracích by se k budoucnosti nemovitosti, označované podle někdejšího majitele Josefa Schieszla jako Schieszlova vila, měly vyjádřit úřady reprezentující státní správu. Především magistrát přezkoumávající platnost vydaného stavebního povolení, počítajícího se zbouráním 49 procent původního objektu a s vybudováním masivnější dostavby; dojít by mělo také na prověřování podkladů včetně souhlasného stanoviska památkářů. Čeká se rovněž na reakci ministerstva kultury, jemuž byly adresovány podněty k prohlášení Schieszlovy vily kulturní památkou. Takovou ochranu dům nyní nemá – na rozdíl od některých významných vil v okolí.

Zdá se tedy, že nastalo jen dočasné „příměří“ – a možná ani to ne. V příštích dnech lze očekávat dohady kolem přítomnosti dělníků na staveništi. A kritiku, že nedělají to jediné, co by podle zastánců původní podoby domu nyní dělat měli: zajistit zakrytí střechy jako ochranu před deštěm.